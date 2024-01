Bloomberg : Nintendo compterait produire environ 10 millions de ''Switch 2'' d'ici le 31 mars 2025 Bloomberg : Nintendo compterait produire environ 10 millions de ''Switch 2'' d'ici le 31 mars 2025

Le PDG de Nintendo avait déjà déclaré clairement vouloir faire en sorte que la « Switch 2 » (nom évidemment provisoire) ne subisse aucun effet de pénurie durant ses premiers mois de lancement, d'où le besoin de prendre son temps, et Bloomberg apporte aujourd'hui selon ses sources que les choses seraient sur la bonne voie, avec des retours de production évoquant un objectif de 10 millions d'écran fabriqués pour la nouvelle console de Nintendo, et ce pour l'année fiscale qui arrive.



Donc en bref, si les rumeurs sont vraies concernant un lancement en fin d'année, Nintendo aimerait donc en placer plus ou moins 10 millions sur le marché d'ici le 31 mars 2025. Pas de trop pour une console sortant pour les fêtes (on rappelle que pour le premier noël de la Switch et le premier trimestre qui a suivi, plus de 10 millions de consoles avaient justement été écoulées) mais même si le public devrait répondre présent, il faudra néanmoins prendre en compte les bruits de couloirs concernant le prix, apparemment à hauteur de 400$. N'oubliez pas, si confirmé, l'éventuelle taxe magique européenne en bonus.