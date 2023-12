[LEAK] Sony PlayStation aurait en tête une nouvelle hausse des prix de ventes (software) [LEAK] Sony PlayStation aurait en tête une nouvelle hausse des prix de ventes (software)

L'information avait déjà été évoquée par Capcom, non pas comme un plan concret d'avenir mais disons qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, surtout quand on parle pognon. Et c'est dans l'énorme leak du jour concernant Insomniac que l'on découvre que Sony a pour objectif une nouvelle hausse de prix de ses produits first-party dans les alentours de 2027.



Le nouveau tarif se situerait entre 80 et 100$, fourchette large mais déjà supérieure à l'actuelle vu qu'il faut rappeler qu'avec la taxe magique européenne (et si tout cela se met en place), cela nous donnerait les jeux PS5 à minimum 89€.



Bien entendu, si cela venait à arriver, préparez-vous à une généralisation. Pas de jaloux.