Selon les documents Insomniac, Ratchet & Clank : Rift Apart ne serait pas encore rentable

Après un lancement jugé correct,a eu beaucoup de mal à attirer les retardataires au fil du temps, et selon les données récupérées dans les documents leaks d'Insomniac, les ventes se situeraient aux alentours des 2,2 millions, dont une bonne partie à partir de promotions.On ne peut exactement situé de quand date les informations (le jeu avait fait 1,1 million en période de lancement) mais est indiqué que cet épisode, l'un des premiers jeux « full Next Gen » on rappelle n'a pas encore atteint la rentabilité : 73 millions de dollars en revenus nets, pour 81 millions de budget.Comprenons donc l'actuel silence du développeur autour de la franchise, préparant néanmoins selon les leaks un prochain chapitre à la fenêtre de sortie inconnue (ça parle aussi bien de 2025 que de 2028).