[RUMEUR] Un remake de Final Fantasy X en vue [RUMEUR] Un remake de Final Fantasy X en vue

Insider désormais considéré comme à surveiller depuis le coup de Persona 3 Remake récemment confirmé (il avait également confirmé l'arrivée de Persona 4 Golden sur consoles), celui que l'on nomme « Im A Hero Too » a profité d'une attention renouvelée pour de nouveau évoquer Persona 6 en déclarant que le lancement tomberait courant 2025 avec le plus gros d'Atlus sur le chantier, sous le thème « Noir & Blanc » et la quête du sens même de la vie. Vaste programme. On rappelle que selon le même homme et contrairement aux récents spin-off, remaster & remake, Persona 6 serait une exclusivité temporaire PS5, mais sortirait ensuite sur les autres supports.



L'autre information, et pas des moindres, c'est que Square Enix compterait placer un remake de Final Fantasy X en 2026, pile pour les 25 ans de la franchise. Pas si étonnant et on peut même aller jusqu'à dire que le chantier sera bien plus facile que pour un Final Fantasy VII vu la haute linéarité du jeu d'origine.