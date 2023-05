Non, Sony ne va pas racheter CD Projekt Non, Sony ne va pas racheter CD Projekt

A en écouter certains, un gros rachat doit être effectué toutes les semaines, et CD Projekt Red a préféré couper court aux bruits de couloirs avant qu'ils ne prennent inutilement de l'ampleur : non, Sony n'est pas sur le point de racheter le boîte, point.



C'est lors de l'appel aux résultats que le PDG Adam Kicinski a souhaité répondre à une question sur cette pseudo rumeur, en étant clair sur les termes : « Rien n'a changé de notre coté. Donc je peux répéter ce que je dis chaque année : CD Projekt n'est pas à vendre. Nous voulons rester indépendants. Nous avons, je pense, une excellente stratégie, certes pas facile à exécuter, mais c'est très excitant de tracer notre propre chemin. »



Voilà. Et l'homme se permet de rappeler en passant que l'extension « Phantom Liberty » de Cyberpunk 2077 aura droit à une nouvelle présentant la semaine prochaine dans le cadre du Summer Game Fest.