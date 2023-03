Un juge US valide la demande de Microsoft d'accèder aux documents internes de Sony PlayStation Un juge US valide la demande de Microsoft d'accèder aux documents internes de Sony PlayStation

Le piège posé par Microsoft en début d'année est finalement en train de se refermer sur Sony. Pour rappel, afin de prouver que Sony n'a aucunement besoin de Call of Duty pour survivre et que le constructeur PlayStation n'y va pas de main-morte au niveau des accords d'exclusivité, Microsoft avait mis sur la table une assignation à comparaître pour que Sony livre ses documents internes et confidentiels sur la façon dont ils ont approché les régulateurs, mais aussi les tiers pour mettre en place des accords.



Une demande évidemment pleinement refusée par Sony (quitte à limiter la valeur de ses arguments devant les régulateurs, chose qui arrangeait Microsoft) et on pensait en rester là jusqu'à aujourd'hui : un juge US a validé la demande de Microsoft. Donc sauf retournement de situation, ces derniers auront prochainement accès à une mine de documents internes de Sony montrant tous les détails des accords d'exclusivités depuis 2019.



De l'autre coté de l'océan, donc du notre, c'est quelques jours après une audition auprès de la Commission Européenne (où étaient présents des hauts gradés de Microsoft, Activision, Sony et Google), et l'annonce d'accords signés avec Nvidia et Nintendo, que le régulateur européen vient de faire savoir reporté de deux semaines son jugement. Donc le 25 avril au plus tard.