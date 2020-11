Bon,Je suis désolé de remarcher dans ces plates-bandes et je précise que j'ai bien conscience de ce que représente 4 TFLOPS et de ce qu'est la Series S.Cependant, Steven dit avoir lancé Forza Horizon 4 en 1080p (pas 4K hein) sur Xbox Series S et X, et... Bah c'est flou et baveux en 1080p.Je ne parle même pas d'upscale vers de la 4K là. Je parle d'afficher le jeu sur un écran 1080p.Ca se passe à 23 minutes... Lien direct (ça marche pas sur Gamekyo : https://youtu.be/VxPUXRUYshU?t=1380 Soit il a merdé sa capture, soit je ne comprends pas. C'est à cause des packs de textures ? La console à 10 Go de ram quand même (bon, après, çà bien y réfléchir, une One S a 8 Go de ram déjà, et une One X 12 Go de ram).Là, j'veux bien composer avec plein de contraintes, mais pour les textures, on dirait que les 10 Go de ram sont l'économie de trop. Bref, j'espèce vraiment recevoir la console prochainement pour tirer tout ça au clair, mais si le résultat est décevant sur un écran 1080p, pour moi Microsoft a raté son pari :/ !Après, c'est peut être juste la rétrocompatibilité qui merde, en se basant sur la versions Xbox One S du jeuJ'en profite pour vous demander si c'est vrai qu'on peut lancer un matchmaking et jouer à un autre jeu pendant le matchmaking avec le QuickResume ? On dirait que c'est une erreur de STEVEN, non ? Puisque le jeu (ex Gears 5) sera "Frozen" entre temps, donc impossible de faire avancer le Matchmaking ?