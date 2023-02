Dans une énième interview sur le rachat d'Activision Blizzard, Phil Spencer s'est vu poser la question de l'avenir de Xbox si ce rachat était bloqué, question à laquelle il a répondu que Xbox continuerait d'exister.Mais comme chacun sait, quand Spencer dit quelque chose il faut comprendre le contraire.Et c'est donc Andy Robinson, journaliste chez Video Games Chronicle très proche de MS, qui s'est empressé de rebondir sur cette déclaration en affirmant :Interpelé par un fanboy qui n'en croit pas ses oreilles il persiste et signe :Et vous pensez-vous aussi que MS va quitter l'industrie du JV ou bien juste arrêter les consoles pour devenir éditeur tiers comme Sega avant eux écrasés par la toute puissance de Sony ?

