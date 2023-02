Microsoft signe maintenant un partenariat avec NVidia et son GeForce Now Microsoft signe maintenant un partenariat avec NVidia et son GeForce Now

C'était logique même si on ne l'avait pas vu venir dans l'immédiat : pour prouver sa bonne foi face aux régulateurs, Microsoft annonce maintenant un partenariat avec Nvidia pour placer tous les jeux déjà disponibles sur Steam dans le service GeForce Now (sans surcoût si vous les avez déjà acheté sur la plate-forme de Valve), tout en ajoutant que comme chez Nintendo, une approbation du rachat d'Activision Blizzard garantira la sortie des jeux Call of sur le service Cloud Nvidia.



Parallèlement, Brad Smith a indiqué n'avoir aucune crainte à répondre aux questions des régulateurs européens, indiquant qu'il ne peut y avoir d'arguments de position dominante en voyant les stats suivantes (sans compter Nintendo) :



- 80 % de parts de marché en Europe pour PlayStation (20 % Xbox)

- 96 % au Japon (4 % Xbox)

- 69 % mondialement pour PlayStation (chiffres arrêtés à fin 2022)