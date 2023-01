Bloomberg : Nintendo revoit ses objectifs de ventes Switch à la hausse jusqu'en 2024 Bloomberg : Nintendo revoit ses objectifs de ventes Switch à la hausse jusqu'en 2024

A ceux qui espéraient encore voir arriver la nouvelle génération de Nintendo en fin d'année, Bloomberg vient démolir vos envies en annonçant selon ses nombreuses sources que non seulement la firme continuerait de s'attarder au maximum sur son actuelle Switch, mais elle compte même lui donner un inattendu coup d'accélérateur en revoyant ses objectifs à la hausse.



Plus précisément, Nintendo comptait vendre 19 millions de Switch durant la prochaine année fiscale, donc du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, mais avec la fin de la pénurie des composants et une demande toujours aussi importante, la société est convaincue de pouvoir faire plus et a déjà prévenu ses fournisseurs dans ce sens, sans pour autant donner un nouveau chiffre.



Notez que même avec « seulement » 19 millions d'unités supplémentaires, la Switch s'approcherait alors début 2024 des 150 millions au total, le stade ultime atteint par seulement deux supports dans l'histoire (la PS2 et la DS).