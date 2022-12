2023, enfin la bonne pour Fumito Ueda ? 2023, enfin la bonne pour Fumito Ueda ?

Un temps, Fumito Ueda annonçait fièrement que son nouveau projet avait dépassé une longue phase de prototypage, et qu'il était temps de passer la seconde pour un titre qui proposera des « éléments inattendus et familiers ».



Mais ça, c'était en août 2019 donc il y a bientôt 3 ans et demi, sans la moindre nouvelle entre temps bien que l'heure approche pour la grande révélation : l'équipe de genDesign annonce pour ses vœux travailler dur pour « enfin » annoncer quelque chose en 2023.



On y croit, mais on se gardera bien d'estimer quand ça arrivera entre nos mains.