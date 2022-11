Gran Turismo sur PC, c'est ''envisageable'' selon Kazunori Yamauchi Gran Turismo sur PC, c'est ''envisageable'' selon Kazunori Yamauchi

Après God of War, Uncharted ou encore Spider-Man (inutile de tous les citer), une autre licence phare de Sony est susceptible d'arriver sur PC, ou disons que ce n'est plus de l'ordre de l'impossible, et c'est Kazunori Yamauchi lui-même qui le dit au micro de GT Planet.



Interrogé en effet pour savoir si une arrivée de Gran Turismo sur PC était envisageable, le créateur de la franchise a déclaré sans détour « Oui, je le pense », ajoutant néanmoins qu'il souhaitait impérativement que les bases 4K/60FPS se devaient d'être maintenues sur un maximum de machines. « Ce n'est pas quelque chose de facile mais bien sûr, nous étudions et examinons cela ».



Et au fait, Dreams ?