[UPDATE] Bloomberg dément les rumeurs d'un rachat d'Electronic Arts par Amazon [UPDATE] Bloomberg dément les rumeurs d'un rachat d'Electronic Arts par Amazon

On parlait d'Electronic Arts à l'instant mais il semble que la grosse annonce à venir ne concerne pas Koei Tecmo, loin de là : selon les sources de USA Today, celui qui incarne l'un des derniers gros éditeurs tiers historiques du marché est sur le point d'être racheté par Amazon, et l'annonce aurait lieu dans quelques heures.



On patiente, alors que se conclut doucement le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, pendant que se prépare éventuellement celui d'Ubisoft par Tencent...



UPDATE



Cité par Bloomberg, les sources de la CNBC proches d'Electronic Arts démentent totalement l'éventualité d'un tel rachat. Notez que la valeur boursière d'EA s'était mise à bondir (+5%) devant cette rumeur.