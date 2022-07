[Leak] Trois nouveaux screens comparos pour The Last of Us : PART 1 [Leak] Trois nouveaux screens comparos pour The Last of Us : PART 1

Quelques semaines nous séparent du lancement de The Last of Us : Part I, et il s'avère que quelques visuels comparos ont fuité sur la toile, de qualité moyenne mais c'est suffisant pour constater une fois de plus que l'évolution graphique est bien présente bientôt 10 ans après sa sortie initiale (oui, déjà…).



Ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir ce gros morceau des Dogs devront encore patienter jusqu'au 2 septembre, au moins dans sa version PlayStation 5, sachant qu'une édition PC arrivera par la suite.