J.Grubb : Microsoft laisse Goldeneye 007 HD dans l'ombre à cause de la guerre en Ukraine J.Grubb : Microsoft laisse Goldeneye 007 HD dans l'ombre à cause de la guerre en Ukraine

Il y a un peu plus d'un mois, nous évoquions la haute possibilité d'une officialisation de Goldeneye 007 HD lors de la conférence Xbox x Bethesda par le simple fait que, outre les nombreux indices depuis un moment, la totalité des succès étaient apparus sur les serveurs Xbox.



Et finalement rien, une fois de plus, mais Jeff Grubb est venu expliquer la raison de l'attente alors que le portage est théoriquement bouclé depuis des mois : l'invasion ukrainienne par la Russie aurait poussée Microsoft à laisser le projet dans l'ombre (contexte soviétique, tout ça…), dont en gros la même chose que pour Advance Wars 1+2 coté Switch.



Les choses étant loin de s'arranger à ce niveau, autant dire qu'il faudra être encore très patient.