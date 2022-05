PlayStation : sur le software, le physique ne représente plus que 20% des recettes

Le marché physique ne va pas mourir, mais il aura suffit d'une poignée d'années pour qu'il devienne une simple minorité dans les revenus de l'industrie, ceci concernant la quasi-intégralité de ses représentants, et ce n'est pas Sony qui dira le contraire.Dans son dernier rapport financier, PlayStation a en effet indiqué qu'il aura fallu moins de 10 ans pour totalement inverser le ratio physique/dématérialisé dans son CA, les revenus du marché physique ne représentant aujourd'hui que 20 % de ses recettes.En cause, la percée de plus en plus importante des F2P, les promotions massives, des habitudes changeantes de la part des acheteurs, sans oublier la pandémie du Covid-19 qui n'a fait qu'accélérer les choses.