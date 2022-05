FFVII : Nomura promet des annonces en juin FFVII : Nomura promet des annonces en juin

Sauf mauvaise surprise, Final Fantasy XVI devrait enfin faire son retour dans l'actualité le mois prochain, mais un autre épisode (peut-être le plus important de la franchise) va également faire parler de lui en juin, avec la promesse selon Tetsuya Nomura « de nouvelles annonces liées aux 25 ans de FFVII ».



Le point a déjà été fait sur le BR The First Soldier, tandis qu'il est probable que l'on nous balance un mot sur FFVII Ever Crisis (la version SD du remake) dont la sortie est attendue d'ici septembre sur mobile. Bien entendu, les regards sont surtout tournés vers ne serait-ce qu'un teaser de Final Fantasy VII Remake : Partie II, et reste surtout à voir dans quelle cadre auront lieu les festivités. Peut-être un Square Enix Presents au cœur du Summer Game Fest ?