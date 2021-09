Selon Eurogamer, la Game Boy (et la GBC) sont toujours prévues sur le service Switch Online Selon Eurogamer, la Game Boy (et la GBC) sont toujours prévues sur le service Switch Online

Quelques rumeurs ont attesté d'une arrivée des jeux Game Boy (et GBC) sur le service Nintendo Switch Online, pour finalement se retrouver lors du dernier Direct avec l'annonce de titres Nintendo 64 et Mega Drive dans un service « upgradé » et plus cher, dont nous aurons prochainement davantage de détails.



Tom Phillips d'Eurogamer est intervenu sur ce point pour indiquer que tout cela n'était pas contradictoire et qu'il a bien entendu parler (avant l'annonce) de la totalité de ces supports sur ce le service, donc N64, Mega Drive et Game Boy.



Il ne sa it en revanche pas pourquoi la portable a été zappée de l'annonce, imaginant que dans un premier temps, la N64 et la Mega Drive sont « plus attrayantes » pour inciter le public à l'upgrade, et sous-entend que le combo GB&GBC arriverait finalement par la suite mais également sur le nouveau service. En gros, l'offre de base, moins chère certes, resterait limitée à la Nes et la Super Nes.