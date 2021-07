Jason Schreier confirme à son tour le report de Horizon Forbidden West pour 2022 Jason Schreier confirme à son tour le report de Horizon Forbidden West pour 2022

On le sentait mal depuis un moment et ce n'est pas les déclarations floues de Sony qui ont arrangé les choses, menant à l'inéluctable même si encore officieux en attendant une déclaration de l'éditeur : après Jeff Grubb, c'est au tour de Jason Schreier d'affirmer selon ses sources que, oui, Horizon Forbidden West va bien louper les fêtes de fin d'année et n'arrivera donc qu'au premier trimestre 2022, sur PlayStation 5 et PlayStation 4.



Et… bah rien d'autre en fait.