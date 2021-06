Surprise : God of War Ragnarok est reporté Surprise : God of War Ragnarok est reporté

Choc en cette fin de journée ! Ou pas. Car comme tout le monde s'y attendait et depuis l'annonce même du jeu, God of War Ragnarok ne verra évidemment pas le jour cette année mais courant 2022, sans plus de précisions.



Sony Santa Monica vient officiellement de confirmer l'information via Twitter, ne s'embêtant pas avec les explications mais stipulant simplement que ça bosse dur pour nous livrer une nouvelle aventure dont on se souviendra.