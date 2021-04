Neil Druckmann a commencé à écrire le scénario de The Last of Us : Partie III Neil Druckmann a commencé à écrire le scénario de The Last of Us : Partie III

The Last of Us : Part III a disons toutes les chances d'arriver un jour car on ne voit pas pourquoi Sony refuserait la mise en place d'un tel chantier avec les énormes succès des deux premiers épisodes, mais Neil Druckmann assure que pour le moment, le développement n'est aucunement lancé, ce qui n'empêche pas de voir les choses se mettre en place.



Le directeur créatif assure en effet qu'un « aperçu » de l'histoire a déjà été écrit avec le co-scénariste Halley Gross, bien sûr sujet à tout un tas de modifications comme souvent dans le média mais on sait donc que les bribes se mettent en place pour l'avenir.



Après pour ceux qui se demandent sur quoi peuvent bien travailler les Dogs, on rappellera qu'un « projet multi » est dans les cartons, sans oublier les bruits de couloirs pour un remake du premier The Last of Us sur PlayStation 5. Et qui sait si une nouvelle licence n'est pas en préparation derrière les murs.