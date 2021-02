UK : sur Switch, Super Mario 3D World dégomme le lancement de la version Wii U UK : sur Switch, Super Mario 3D World dégomme le lancement de la version Wii U

Nouveau rapport de la part de Chart-Track pour nous dresser la situation UK avec, ô quelle surprise, Super Mario 3D World version Switch qui s'installe sans problème à la première place et qui dégomme direct l'édition Wii U : trois fois plus de ventes au lancement, sans compter la part du dématérialisé forcément plus importante.



L'original qui n'était même pas apparu dans le top 10 puisque se situant à la 14e place, les tiers s'étant accaparé du classement en novembre 2013 avec le lancement de « l'ancienne Next Gen ».



A noter également que c'est le troisième meilleur lancement pour un jeu Mario sur Switch, devant Super Mario Maker 2 et New Super Mario Bros. U DX (2,5 fois plus que ce dernier), mais un peu moins que Super Mario 3D All Stars, et forcément bien derrière le pleinement inédit Super Mario Odyssey.



Autre entrée à signaler tout de même : Little Nightmares 2 démarre à la 7e place, pour 43 % sur PS4, 37 % sur Switch, 18 % sur One et 2 % sur PC. Car oui, il y a parfois des ventes physiques sur PC, faut pas croire.



1. Super Mario 3D World + Bowser's Fury (NEW)

2. Animal Crossing : New Horizons (-1)

3. FIFA 21 (+5)

4. Spider-Man : Miles Morales (+8)

5. Mario Kart 8 Deluxe (-3)

6. COD Black Ops : Cold War (-3)

7. Little Nightmares 2 (NEW)

8. Minecraft Switch (-3)

9. Assassin's Creed Valhalla (+1)

10. Ring Fit Adventure (-6)