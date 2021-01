Japon : les jeux eShop les plus vendus de 2020 Japon : les jeux eShop les plus vendus de 2020

Pour faire passer le temps ce week-end, Nintendo nous livre le top 30 des jeux les plus vendus sur l'eShop japonais sur la totalité de 2020, où personne de censé ne sera étonné devant la première place (la troisième non plus d'ailleurs), et où l'on remarquera quelques surprises, comme Among Us qui perce décidément partout, la présence assez haute du pourtant vieux Monster Hunter Generations Ultimate (on sent une certaine impatience) ou encore que tout le monde n'est pas verni de la même façon sur le dématérialisé vu les places de Paper Mario et Xenoblade.



Voici donc :



1. Animal Crossing : New Horizons

2. Clubhouse Games

3. Momotaro Dentetsu

4. Human : Fall Flat

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Splatoon 2

7. Super Smash Bros. Ultimate

8. Super Mario 3D All-Stars

9. Minecraft

10. Zelda : Breath of the Wild



11. Pikmin 3 Deluxe

12. Overcooked 2

13. Among Us

14. Pokémon Epée

15. Together! The Battle Cats

16. Monster Hunter Generations Ultimate

17. Minecraft Dungeons

18. Ni no Kuni

19. Sakuna : Of Rice and Ruin

20. NBA 2K20



21. Pokémon Donjon Mystère DX

22. eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020

23. Super Mario Party

24. Undertale

25. Layton's Mystery Journey

26. Paper Mario : The Origami King

27. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

28. Final Fantasy VII

29. Pokémon Bouclier

30. Fitness Boxing