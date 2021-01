VGC confirme le reboot du chantier Resident Evil 4 Remake, et la mise en retrait de M-Two [UP] VGC confirme le reboot du chantier Resident Evil 4 Remake, et la mise en retrait de M-Two [UP]

Fondé par Tetsuya Minami aux cotés d'ancien de PlatinumGames, le studio M-Two s'est de suite rapproché de Capcom en étant impliqué dans le récent remake de Resident Evil 3, et devait surtout participer au chantier de Resident Evil 4 Remake dont on avait déjà eu échos de quelques couacs dans le développement, aujourd'hui confirmé par les sources de VGC.



Ces derniers rapportent que le projet RE4 Remake, démarré en 2018, a été rebooté entre temps et que le rôle de M-Two a été considérablement réduit pour laisser une main-mise quasi-complète à la Division 1 de Capcom. La raison ? Un désaccord entre les deux boîtes, M-Two souhaitant changer plusieurs choses par rapport à l'original, tandis que Capcom souhaite proposer une expérience très proche (sur l'aspect global) après les critiques faites autour de Resident Evil 3 Remake, ce dernier s'éloignant effectivement beaucoup de sa matière première, jusqu'à supprimer quelques séquences.



De fait, auparavant prévu pour 2022 selon plusieurs rumeurs, ce Resident Evil 4 Remake ne serait finalement signé que pour un vague 2023, expliquant probablement que Capcom ne l'a même pas évoqué dans son dernier Showcase.





UPDATE



Désolé pour le quiproquo dû à une précipitation : c'est l'inverse. M-Two voulait un remake pour une expérience très proche du jeu d'origine, alors que c'est Capcom qui souhaite des changements importants... et c'est visiblement vers quoi on se dirigera.