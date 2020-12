3,4 millions de PS5 distribuées en 4 semaines 3,4 millions de PS5 distribuées en 4 semaines

Les sources de DigiTimes, situées du coté des entreprises taïwanaises, nous permettent d'apprendre que Sony a distribué 3,4 millions de PlayStation 5 dans le monde en 4 semaines, soit un record dans l'histoire de la marque, en ajoutant que l'on peut directement parler de ventes aux consommateurs puisque la rupture de stock continue d'être généralisée, et tant pis si une poignée sont aux mains des malins qui souhaitent juste la revendre 1000 balles.



La majorité du marché se situe bien évidemment en occident (dont plus ou moins 1,2 million sur les territoires nord-américains) mais Serkan Toto rapporte que les zones asiatiques devraient enfin bénéficier d'un meilleur réassort dès janvier, ce qui ne sera pas du luxe au Japon où la console tourne à environ 250.000 unités vendues depuis sa sortie alors que la demande est bien là.



Toujours selon les mêmes sources, Sony compterait écouler entre 16,8 et 18 millions de consoles supplémentaires en 2021, ce qui si tout cela se confirme placerait la PlayStation 5 au dessus des 20 millions en fin d'année prochaine.