Japon & Next-Gen : les analystes locaux partagés entre espoirs et gros doutes Japon & Next-Gen : les analystes locaux partagés entre espoirs et gros doutes

Davantage de précisions par rapport à l'article d'hier sont tombées, toujours venant de Bloomberg qui précise que les discussions de Microsoft autour de potentiels acquisitions de boîtes japonaises concernent des studios aussi bien « petits que grands », et qu'à défaut de pouvoir en valider certains, la firme faisait en sorte d'approcher le plus grand nombre pour continuer à sortir de nouveaux titres sur Xbox.



C'est le cas de Koei Tecmo, dont le PDG a confirmé l'information pour répondre que si Microsoft continuait effectivement de porter davantage d'intérêt pour le pays, ils publieront davantage de jeux sur les consoles de Microsoft.



Et pour rester sur ce sujet qui fait parler ce week-end, divers cabinets d'analystes avec leurs propres sources commencent à voir l'avenir d'une autre façon entre le positionnement de Sony et Microsoft envers l'archipel.



Pour Hideki Yasuda (analyste chez ARI, Tokyo) :



« La Xbox peut faire du Japon son deuxième marché après les USA si Microsoft prend les bonnes mesures dans les années à venir. L'attention de Sony s'éloigne et les fans ont commencé à le remarquer. »



« Bien sûr, Microsoft ne sera pas en mesure de prendre la deuxième position de si tôt [ndlr : dans tous les cas, Nintendo restera premier sur ce marché] mais au moins, il commence à y avoir des changements. Et une grande marée débute toujours avec de petits changements. »



Même son de cloche pour Kazunori Ito (Morningstar Research) qui indique que les analystes ont compris que PlayStation ne considère plus le marché japonais comme quelque chose d'important, preuve selon lui que les seuls moments où Sony évoque la situation au Japon, c'est seulement quand on leur pose directement une question sur ce sujet.



En revanche, le consultant bien connu Serkan Toto porte lui un avis bien plus contrasté :



« Microsoft continuera à avoir du mal au Japon, et je ne vois pour l'heure aucune raison pour laquelle la nouvelle Xbox devrait faire mieux que les modèles précédents. Tous les signes indiquent que pour les années à venir, Nintendo restera le roi au Japon, et je ne comprends vraiment pas pourquoi Microsoft se montre aussi obsédé pour ce territoire. »



Avis qui concerne en fait les deux concurrents, puisqu'il imagine mal la PlayStation 5 faire mieux que la PS4, elle même étant désormais condamnée à rester en dessous de la PS3, rajoutant :



« De nombreux possesseurs de PS4 au Japon finiront par passer sur PS5, mais cela dépendra en grande partie de la branche locale (Tokyo) à expliquer les besoins des clients japonais au siège américain. Et compte tenu de l'équilibre actuel des pouvoirs entre les USA et le Japon, je préfère malheureusement ne pas m'attendre à grand-chose. »