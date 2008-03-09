Actualité générale

UP : Bloomberg précise de son côté que Project Fantasy était bien financé par Xbox.



Microsoft explique toutefois qu’il ne s’agit pas d’une baisse globale des investissements dans le jeu vidéo. L’entreprise affirme vouloir investir à peu près autant dans le contenu que l’an dernier, mais revoir plus strictement la destination de cet argent.



https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-30/microsoft-s-xbox-pulls-out-of-project-fantasy-video-game-from-io-interactive

, le studio danois revient cette fois avec une annonce nettement moins réjouissante.Dans un message publié à destination de la communauté,. Le studio ne cite pas directement le nom du partenaire concerné, mais, même si les détails de cet accord n’ont jamais été réellement officialisés publiquement.Dans les faits, on sait encore très peu de choses sur. Le titre avait été présenté comme. Mais au-delà de cette intention générale,La fin de cette collaboration oblige donc le studio à revoir sa trajectoire à court terme.. Le studio assure vouloir accompagner les personnes concernées, formule désormais tristement classique dans une industrie où les “transitions difficiles” tombent souvent plus vite que les jeux., que ce soit en tant que jeu, univers ou nouvelle propriété intellectuelle., ce qui laisse entendre que l’ambition demeure, même si le chemin pour y parvenir vient manifestement de se compliquer.