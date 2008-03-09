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IO Interactive : Project Fantasy perd son partenaire externe [UP : qui était bien Xbox]
Actualité générale


Après plusieurs signaux positifs autour de IO Interactive, notamment avec la sortie récente et acclamée de 007 First Light, le studio danois revient cette fois avec une annonce nettement moins réjouissante.

Dans un message publié à destination de la communauté, IO Interactive confirme que sa collaboration avec un partenaire externe autour de Project Fantasy, sa nouvelle licence originale, a pris fin. Le studio ne cite pas directement le nom du partenaire concerné, mais il était dit depuis plusieurs années que IO Interactive collaborait avec Xbox sur ce projet, même si les détails de cet accord n’ont jamais été réellement officialisés publiquement.

Dans les faits, on sait encore très peu de choses sur Project Fantasy. Le titre avait été présenté comme une nouvelle IP ambitieuse, orientée fantasy, avec l’idée de construire un univers original capable de s’installer dans la durée. Mais au-delà de cette intention générale, IO Interactive est resté particulièrement discret sur le contenu réel du jeu, son gameplay, son calendrier ou encore les contours exacts du partenariat qui l’accompagnait.

La fin de cette collaboration oblige donc le studio à revoir sa trajectoire à court terme. IO Interactive évoque des conséquences directes, notamment sur les effectifs, avec des réductions de personnel actuellement en cours. Le studio assure vouloir accompagner les personnes concernées, formule désormais tristement classique dans une industrie où les “transitions difficiles” tombent souvent plus vite que les jeux.

Reste que Project Fantasy n’est pas annulé. IO Interactive insiste même sur le fait que le projet reste pleinement soutenu en interne, que ce soit en tant que jeu, univers ou nouvelle propriété intellectuelle. Le studio affirme que ce monde “verra le jour”, ce qui laisse entendre que l’ambition demeure, même si le chemin pour y parvenir vient manifestement de se compliquer.

UP : Bloomberg précise de son côté que Project Fantasy était bien financé par Xbox.

Microsoft explique toutefois qu’il ne s’agit pas d’une baisse globale des investissements dans le jeu vidéo. L’entreprise affirme vouloir investir à peu près autant dans le contenu que l’an dernier, mais revoir plus strictement la destination de cet argent.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-30/microsoft-s-xbox-pulls-out-of-project-fantasy-video-game-from-io-interactive
IO Interactive - https://x.com/IOInteractive/status/2072005107797893315
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    posted the 06/30/2026 at 05:37 PM by liquidus
    comments (24)
    ravyxxs posted the 06/30/2026 at 05:45 PM
    Ah oui, je le dis encore, désolé, je me répète, mais on sent que le chéquier c'est plus du tout ce que c'était, Satya en à marre là....

    C'est à se demander si ils regrettent ACTI BLI...
    deathegg posted the 06/30/2026 at 05:49 PM
    Ces dernières semaines, microsoft c'est comme voir un camion de clown s'écraser dans un jardin d'enfants, c'est tragique et en même temps un peu drôle.
    skuldleif posted the 06/30/2026 at 05:51 PM
    ravyxxs ils veulent tout rediriger dans l'ia tout les investissements
    ravyxxs posted the 06/30/2026 at 05:59 PM
    skuldleif Bordel si c'est le cas.....

    deathegg On parle on parle, mais si y a pas de résultat, tu ferais quoi ? Pour les beaux yeux de l'industrie tu continues de brûler des billets ? Vous êtes beau vous

    On juge Microsoft mais si les mecs se rendent compte que XBOX c'est un gouffre financier et que le retour sur investissement est de l'ordre de 2-3%......coco j'ai envie de dire, faut éteindre le feu à un moment non ? Y a 5 ans, XBOX c'était 50 milliards dans le rouge pour Microsoft d'après Wallstreet
    kratoszeus posted the 06/30/2026 at 05:59 PM
    A Sony de reprendre le partenariat et rendre exclusif ps5 ps6 pc cette nouvelle licence
    deathegg posted the 06/30/2026 at 06:07 PM
    ravyxxs Disons qu'en vrai, je m'attendais à une restructuration parce qu'en effet, il faut bien a un moment donné sonner la fin de la récréation et compter les morts et les dégats.

    Mais juste..... c'est ultra violent, 5-6 studios menacés, pleins de projets annulés, ect, je sais pas, on a l'impression qu'ils vont vraiment fermé là et ca fait bizarre.

    Je me dis surtout un truc : Si xbox survit, j'ai l'impression que plus personne voudra accepter une offre de rachat de microsoft au niveau studio de développement.
    altendorf posted the 06/30/2026 at 06:10 PM
    deathegg Des fermetures et des rachats, il y en aura toujours, peu importe le domaine. Que cela soit pour Microsoft ou Sony, les studios reviendront frapper à la porte au moment propice pour des rachats.
    keiku posted the 06/30/2026 at 06:21 PM
    ravyxxs On juge Microsoft mais si les mecs se rendent compte que XBOX c'est un gouffre financier et que le retour sur investissement est de l'ordre de 2-3%.....

    mais en même temps c'est eux qui ont choisis leur modèle de commercialisation, il pourrait simplement arrêter le gamepass et revenir a un système de distribution saine, mais non , vaut mieux garder sa fierté quitte a foncer dans le mur...
    vyse posted the 06/30/2026 at 06:35 PM
    keiku c'est une vision, portée par specer qui a nécessité 100 miliards de dollars, oui il devait faire le tout pour le tout ; son départ signe la fin de sa vision et une nouvelle émerge, on verra ce que ca va donner
    nigel posted the 06/30/2026 at 06:36 PM
    ravyxxs
    un gouffre financier
    le retour sur investissement est de l'ordre de 2-3%......

    Je sais pas si une structure qui fait 2 à 3% en temps de crise, on peux vraiment parler de gouffre financier.

    Par ailleurs, pour avoir vu un peu l'attitude de Microsoft lors des rachats de studios, je trouve ça un peu chié de leur part de Microsoft de dire vous n'êtes pas rentable donc on vous coupe dans la mesure où c'est Microsoft qui est allé voir pas mal de studios en disant "Poussez l'originalité à fond, ne pensez pas aux ventes, le but est collectivement d'alimenter le gamepass avec des titres originaux".

    Vu qu'ils sont rentables, ils auraient clairement pu rediriger les studios vers des projets dont la rentabilité serait plus forte (et c'est d'ailleurs déjà ce que Ninja Theory et Compulsions étaient en train de faire)
    skuldleif posted the 06/30/2026 at 06:36 PM
    keiku tellement saint que ces même studio serait tout autant clamsé
    ravyxxs posted the 06/30/2026 at 06:37 PM
    nigel Bah écoute, d'après Satya, si c'est très mauvais. Va voir sa dernière interview.
    keiku posted the 06/30/2026 at 06:48 PM
    vyse je suis d'accord que spencer est en grande partie en cause du gamepass, mais il pourrait commencer par changer leur modèle économique avant de virer les studios, car après ca qui va encore vouloir allez chez eux ? même s'il change leur modèle économique

    skuldleif tu parles comme tu savais et visiblement tu ne sais rien, vu que tu voyais il n'y a pas encore si longtemps xbox devenir les leader du jv...
    ravyxxs posted the 06/30/2026 at 06:49 PM
    Microsoft explique toutefois qu’il ne s’agit pas d’une baisse globale des investissements dans le jeu vidéo. L’entreprise affirme vouloir investir à peu près autant dans le contenu que l’an dernier, mais revoir plus strictement la destination de cet argent.

    Logique, l'argent c'est pas infini hein....
    nigel posted the 06/30/2026 at 06:54 PM
    ravyxxs d'après Satya, si c'est très mauvais. Va voir sa dernière interview.
    Oui, et c'est bien normal, son rôle c'est de faire de la communication et de faire gober au plus grand nombre la nouvelle stratégie de Microsoft qui est orienté vers l'IA. Donc logique qu'il va pas dire en interview que sa nouvelle stratégie est risquée et qu'elle se casse déjà un peu la gueule (https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microsoft-became-black-sheep-ai-095001133.html)
    skuldleif posted the 06/30/2026 at 07:01 PM
    keiku ecoute les jeux issue de ces studio sont meme sortie en multiplateforme et vente unitaire only sur steam/PS5 et on a vu les ventes , inutile de parler du gamepass il n'est pas en cause , il n'est pas suffisant pour motiver les investissements dans ces studio et ces projets ? ok , la vente unitaire only ne l'est pas non plus
    , ce n'est pas la variable joueur gamepass qui potentiellement achèteraient ces jeux si pas le choix qui change la donne comme démontré par les sorties multiplateforme sur des plateformes a potentiel bien plus élevés que les consoles xbox
    keiku posted the 06/30/2026 at 07:08 PM
    skuldleif ecoute les jeux issue de ces studio sont meme sortie en multiplateforme et vente unitaire only sur steam/PS5 et on a vu les ventes , inutile de parler du gamepass il n'est pas en cause , il n'est pas suffisant pour motiver les investissements dans ces studio et ces projets ?

    bien sur que si le gamepass est en cause, comme le dit microsoft ils font de la marge (donc le jeux sont rentable) mais a 3% sans le gamepass il serait monter a 7 voir 10% ce qui pour le coup aurait été bien meilleurs...

    ce n'est pas la variable joueur gamepass qui potentiellement achèteraient ces jeux si pas le choix qui change la donne comme démontré par les sorties multiplateforme sur des plateformes a potentiel bien plus élevés que les consoles xbox

    mais un joueurs sur le gamepass est un joueurs qui n'achète pas et potentiellement ca fait 25 millions de joueurs en moins... même si les 25 milions n'aurait pas acheter, si même 100 000 l'aurait fait, ca aurait été bien plus rentable
    newtechnix posted the 06/30/2026 at 07:09 PM
    Franchement on pourrait imaginer que des Tiers externe profitent de l'opportunité...de ce qui se passe avec Microsoft Xbox. Des projets en cours et qui ont été déjà en partie financé par Microsoft en plus celui ci a l'air dêtre pas mal selon la description.

    Je suis Sony, Tencent ou Nintendo ( on se souvient de Devil's Third condamné que Nintendo avait ressuscité bon après bien sur Devil's Third s'est pas folichon )
    ouken posted the 06/30/2026 at 07:09 PM
    Enfin il ne donne plus des sous comme des pigeons
    yurius posted the 06/30/2026 at 07:09 PM
    kratoszeus et là le jeu cartone comme je rigole
    skuldleif posted the 06/30/2026 at 07:30 PM
    newtechnix on pourrait , mais la on est juste mis devant les prémices des conséquences que serait une industrie sans les investissement de MS , et ca sera bien ce qu'il se passera si Xbox cesse d'exister
    skuldleif posted the 06/30/2026 at 07:32 PM
    keiku 100 000 ventes plus interessant que 25 millions d'abo?

    S T A R F O U L A Y

    bon aller hop j'arrete de te repondre
    keiku posted the 06/30/2026 at 07:34 PM
    skuldleif bien sur 100 000 vente sur 1 jeux ca rapporte plus que 25 millions d'abos sur 700 jeux, ca fait même 3 fois plus
    keiku posted the 06/30/2026 at 08:23 PM
    skuldleif donc avec l'ultimate qui fait donc un catalogue de 800 jeux, il faudrait que la totalité des abonnés, possède donc l'ultimate pendant 9 mois d'affilé a plein tarif (donc 21 euro par mois sans aucune réduction) et ce sans ajout de nouveau jeu de la part de microsoft durant ces 9 mois pour atteindre l'équivalent pour le jeu en question a 100 000 ventes d'un jeux first party vendu a 60 euro sur leur store

    le calcul est :

    (25 000 000 * 21)/800 = 656250
    6000000/656250 = 9.14


    détail

    ((25 000 000 (nombre d'abonné) * 21 (prix par mois de l'ultimate))/800(nombre de jeux dans l'ultimate) = 656250 (argent généré par mois et par jeu)

    6000000 (revenu de 100 000 vente a 60 euro pour un first party)/ 656250 (argent généré par mois par jeux) = 9.14 ( nombre de mois d'abonnement plein tarif nécessaire pour couvrir 100 000 ventes )

    donc autant dire que jamais microsoft n'atteint les 100 000 vente par jeux avec leur gamepass ultimate (donc celui au tarif le plus élévé) avec 25 millions d'abonné
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