Selon le média très sérieux The Information
, spécialisé dans la tech/business, Microsoft aurait étudié plusieurs scénarios concernant l’avenir de Xbox
, dont l’idée de transformer la division gaming en filiale détenue à 100 % par Microsoft, voire en entité séparée pouvant faciliter une vente ou la création d’une coentreprise avec d’autres partenaires.
Il ne s’agirait pas, à ce stade, d’un plan de restructuration imminent, mais plutôt d’options discutées en interne
. Parmi les pistes évoquées, Xbox pourrait fonctionner sur un modèle proche de LinkedIn ou GitHub
, deux sociétés détenues par Microsoft mais bénéficiant d’une certaine autonomie opérationnelle. Du coup, Xbox resterait dans le giron de Microsoft, mais avec une structure potentiellement différente si cela permettait d’améliorer sa rentabilité
.
Le point le plus intéressant reste que Satya Nadella et Amy Hood n’auraient pas exclu de revoir les liens entre Xbox et Microsoft à l’avenir
. Ce n’est donc plus uniquement une question de consoles, d’exclusivités ou de Game Pass
: c’est désormais la place même de Xbox dans l’architecture économique de Microsoft qui semble être posée sur la table
.
Dans le même temps, Microsoft prévoirait d’accélérer le développement de jeux issus de ses grandes licences, notamment Halo, Fallout et The Elder Scrolls
. Ces franchises seraient considérées comme prioritaires dans la stratégie portée par Asha Sharma
, avec l’idée d’investir davantage dans des productions haut de gamme dès le prochain exercice fiscal, même si le budget final ne serait pas encore arrêté.
Il semblerait donc que Microsoft
ne prépare pas forcément une vente de Xbox
demain matin. En revanche, le simple fait que ce type de scénario soit envisagé montre que la division n’est plus forcément considérée comme intouchable dans sa forme actuelle. Xbox reste un actif majeur, mais un actif que Microsoft semble désormais regarder avec une logique beaucoup plus comptable
.
Visiblement Microsoft
ne cherche plus seulement à faire vivre Xbox comme une marque historique du jeu vidéo, mais à déterminer quelle structure permettra d’exploiter au mieux ses studios, ses licences et son catalogue et donc la question ne semble plus seulement être “comment relancer Xbox ?”
, mais plutôt “quelle forme Xbox doit prendre pour rapporter davantage ?”
Ce qui rejoint la ligne récemment défendue par Asha Sharma
: Xbox ne semble pas chercher à reproduire le modèle de l’ère 360
, centré sur la console et la confrontation frontale avec PlayStation
, mais à devenir une plateforme plus large, avec la console comme point d’ancrage, tout en imposant une discipline économique beaucoup plus stricte.