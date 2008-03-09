Actualité Xbox

Selon le média très sérieux, spécialisé dans la tech/business,, dont l’idée de transformer la division gaming en filiale détenue à 100 % par Microsoft, voire en entité séparée pouvant faciliter une vente ou la création d’une coentreprise avec d’autres partenaires.. Parmi les pistes évoquées,, deux sociétés détenues par Microsoft mais bénéficiant d’une certaine autonomie opérationnelle. Du coup,Le point le plus intéressant reste que. Ce n’est donc plus uniquement une question de consoles, d’exclusivités ou deDans le même temps,. Ces franchises seraient considérées comme prioritaires dans la stratégie portée par, avec l’idée d’investir davantage dans des productions haut de gamme dès le prochain exercice fiscal, même si le budget final ne serait pas encore arrêté.Il semblerait donc quene prépare pas forcément une vente dedemain matin. En revanche, le simple fait que ce type de scénario soit envisagé montre que la division n’est plus forcément considérée comme intouchable dans sa forme actuelle.Visiblementne cherche plus seulement à faire vivre Xbox comme une marque historique du jeu vidéo, mais à déterminer quelle structure permettra d’exploiter au mieux ses studios, ses licences et son catalogue et donc la question ne semble plus seulement être, mais plutôtCe qui rejoint la ligne récemment défendue par, centré sur la console et la confrontation frontale avec, mais à devenir une plateforme plus large, avec la console comme point d’ancrage, tout en imposant une discipline économique beaucoup plus stricte.