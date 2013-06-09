Les studios Sony
Christopher Judge (voix de Kratos dans GOW et Ragnarok) via Twitch à propos des prochains jeux de Santa Monica :
- Pour le prochain Santa Monica (Barlog), il dit qu'il sera probablement révélé à la fin de l'été.
- Et pour le remake de la trilogie il évoque de nouvelles technologies et probablement un nouveau système de combat. Avec TC Carson au doublage. Christopher ne participera pas à ce jeu.
Et pour ceux qui veulent la discussion :
Fan : ... et je me suis dit que je devais venir vous saluer. Vous jouez dans le remake ?
Juge : Non. Eh bien, ce sera TC parce que c'est un... Pas un reboot, mais, euh, probablement une nouvelle technologie, et d'autres choses, un nouveau système de combat.
Fan : D'accord.
Judge : Donc ce sera TC. L'original.
Fan : Pardon, qui est... ?
Judge : Le gars de l'original.
Fan : Oh, l'original. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord.
Judge : Et puis vous entendrez parler de ce que nous faisons, probablement à la fin de l'été.
Fan : Oh, c'est tellement excitant.
Peu être qu'il ne participe pas au jeu de Barlog au final:
https://x.com/iamchrisjudge/status/2024531950380417153?s=20
Peut-être qu'ils montreront la scène cette fois !!
S'ils virent une scène aussi déjà puritaine, ça ferait vraiment pitié.
Bien que le contenu ressemble à tout ce que l’on trouve dans toutes les series HBO acclamées par les mêmes personnes qui se sentiront offusquées si l’on garde cela.
J’imagine dejà les mecs de « fin du game », Origami ou Sumimasen en PLS juste avant leurs reco sur des films/series blindés de relations sexuelles explicites
La liberté de ton dans le JV c’est terminé depuis bien dix ans. Aujourd’hui c’est la dictature du politiquement correct qui prime.