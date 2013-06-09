profile
God of War Ragnarok
24
Likers
name : God of War Ragnarok
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
multiplayer : non
other versions : PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
group information
SONY Waypoint
187
Likes
Likers
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 02/19/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2156
visites since opening : 7831947
subscribers : 222
bloggers : 4
channel
all
UP: Christopher Judge parle du jeu de Barlog et de la trilogie remake GOW
Les studios Sony


Christopher Judge (voix de Kratos dans GOW et Ragnarok) via Twitch à propos des prochains jeux de Santa Monica :

- Pour le prochain Santa Monica (Barlog), il dit qu'il sera probablement révélé à la fin de l'été.

- Et pour le remake de la trilogie il évoque de nouvelles technologies et probablement un nouveau système de combat. Avec TC Carson au doublage. Christopher ne participera pas à ce jeu.

Et pour ceux qui veulent la discussion :

Fan : ... et je me suis dit que je devais venir vous saluer. Vous jouez dans le remake ?
Juge : Non. Eh bien, ce sera TC parce que c'est un... Pas un reboot, mais, euh, probablement une nouvelle technologie, et d'autres choses, un nouveau système de combat.
Fan : D'accord.
Judge : Donc ce sera TC. L'original.
Fan : Pardon, qui est... ?
Judge : Le gars de l'original.
Fan : Oh, l'original. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord.
Judge : Et puis vous entendrez parler de ce que nous faisons, probablement à la fin de l'été.
Fan : Oh, c'est tellement excitant.




Peu être qu'il ne participe pas au jeu de Barlog au final:

https://x.com/iamchrisjudge/status/2024531950380417153?s=20
https://streamable.com/baiuju
    tags : santa monica ps5
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/19/2026 at 05:59 AM by jenicris
    comments (11)
    burningcrimson posted the 02/19/2026 at 06:36 AM
    Je me demande si le passage avec Aphrodite sera zappé lol
    taiko posted the 02/19/2026 at 07:13 AM
    burningcrimson
    Peut-être qu'ils montreront la scène cette fois !!
    S'ils virent une scène aussi déjà puritaine, ça ferait vraiment pitié.
    kujotaro posted the 02/19/2026 at 07:21 AM
    Donc Judge est doubleur dans le nouveau jeu de Barlog ? Ce serait vraiment cool.
    burningcrimson posted the 02/19/2026 at 07:35 AM
    taiko Hummm je crains le pire...
    jenicris posted the 02/19/2026 at 07:48 AM
    kujotaro au vu de la tournure de sa phrase, il semblerait oui
    akinen posted the 02/19/2026 at 08:00 AM
    burningcrimson y’a de grandes chances. Le jeu n’est plus en phase avec les normes morales videoludiques actuelles hors jeux narratif de super heros, gta futuriste ou rpg classic au tour par tour avec des scènes de sex dedans : nerd:

    Bien que le contenu ressemble à tout ce que l’on trouve dans toutes les series HBO acclamées par les mêmes personnes qui se sentiront offusquées si l’on garde cela.

    J’imagine dejà les mecs de « fin du game », Origami ou Sumimasen en PLS juste avant leurs reco sur des films/series blindés de relations sexuelles explicites
    patrickleclairvoyant posted the 02/19/2026 at 09:09 AM
    burningcrimson Il le sera
    docteurdeggman posted the 02/19/2026 at 10:11 AM
    Il sera là… mais ce sera plus avec Aphrodite mais Hermes
    kujotaro posted the 02/19/2026 at 02:15 PM
    jenicris C'est cool si ça s'avère vrai. Il a vraiment une voix iconique.
    grundbeld posted the 02/19/2026 at 02:30 PM
    burningcrimson J'aimerais qu’il soit gardé. Mais il ne le sera probablement pas. L’époque a changé et pour le pire. Rien que le design d’Aphrodite, seins nus et avec une poignée dans sa natte sera jugé problématique. Une part des développeurs ont une peur bleue des tribunaux numériques et l’autre part sont partie intégrante de ces tribunaux.

    La liberté de ton dans le JV c’est terminé depuis bien dix ans. Aujourd’hui c’est la dictature du politiquement correct qui prime.
    burningcrimson posted the 02/19/2026 at 05:32 PM
    grundbeld patrickleclairvoyant akinen
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo