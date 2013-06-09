Fan : ... et je me suis dit que je devais venir vous saluer. Vous jouez dans le remake ?

Juge : Non. Eh bien, ce sera TC parce que c'est un... Pas un reboot, mais, euh, probablement une nouvelle technologie, et d'autres choses, un nouveau système de combat.

Fan : D'accord.

Judge : Donc ce sera TC. L'original.

Fan : Pardon, qui est... ?

Judge : Le gars de l'original.

Fan : Oh, l'original. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord.

Judge : Et puis vous entendrez parler de ce que nous faisons, probablement à la fin de l'été.

Fan : Oh, c'est tellement excitant.

Christopher Judge (voix de Kratos dans GOW et Ragnarok) via Twitch à propos des prochains jeux de Santa Monica :- Pour le prochain Santa Monica (Barlog), il dit qu'il sera probablement révélé à la fin de l'été.- Et pour le remake de la trilogie il évoque de nouvelles technologies et probablement un nouveau système de combat. Avec TC Carson au doublage. Christopher ne participera pas à ce jeu.Et pour ceux qui veulent la discussion :Peu être qu'il ne participe pas au jeu de Barlog au final: