Kena : Scars of Kosmora
name : Kena : Scars of Kosmora
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Embark Studios
genre : action-aventure
other versions : PC
group information
SONY Waypoint
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 02/18/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2155
visites since opening : 7824775
subscribers : 222
bloggers : 4
Josh Grier (Kena) : "Le partenariat avec PlayStation a donné les moyens pour l'ambition du jeu"
Business & stratégie commerciale


Le jeu original Kena: Bridge of Spirits était présenté comme un titre phare de la PS5, et Sony a mis en place une importante campagne marketing pour assurer son succès.

Avec la sortie prochaine de sa suite, Scars of Kosmora, annoncée lors du State of Play de la semaine dernière, le détenteur de la plateforme a augmenté son investissement en ajoutant le titre à son portefeuille PS Studios. Cela signifie que même si le développeur Ember Lab restera indépendant, le jeu sera traité comme un jeu first-party, à l'instar de Lost Soul Aside, Death Stranding 2: On the Beach ou Stellar Blade.

Dans un article publié sur le blog PS, le cofondateur Josh Grier s'est montré très enthousiaste à propos de l'apport de PlayStation et de ce que cela signifie pour le jeu :

Notre partenariat avec PlayStation Studios nous a permis de créer un monde encore plus vaste, axé sur des régions soigneusement conçues, une progression réfléchie et un fort sentiment d'aventure. Nous sommes ravis de pouvoir vous en dire plus à l'avenir et avons hâte que vous puissiez découvrir le fruit de notre travail. L'accueil réservé à Bridge of Spirits nous a remplis d'humilité, et nous espérons offrir à tous ce qu'ils ont aimé dans le premier jeu, et bien plus encore.


Le jeu semble clairement constituer une avancée considérable en termes de variété, de détails visuels et d'échelle.

Le grand changement apporté au gameplay cette fois-ci est l'introduction des infusions élémentaires, que vous gagnez en débloquant des compagnons spirituels tout au long de la campagne.



Bien qu'il s'agisse finalement d'un genre différent, Genshin Impact peut être une bonne référence ici ; dans ce jeu, vous êtes encouragé à mélanger des éléments pour infliger des dégâts. Par exemple, combiner l'herbe et le feu augmente les effets de brûlure.

Le jeu devrait sortir plus tard cette année et sera clairement un élément clé du calendrier de sortie de la PS5. Êtes-vous impatient de voir ce que Ember Lab peut faire avec un budget plus important ?

Petite remarque de Gematsu:

Juste une petite précision : Lost Soul Aside et Stellar Blade sont commercialisés sous la marque « Sony Interactive Entertainment Presents ».

Kena, en revanche, tout comme Death Stranding 2, est présenté comme un projet PlayStation Studios.


https://www.resetera.com/threads/push-square-partnering-with-playstation-studios-has-empowered-us-sony-steps-up-investment-in-kenas-ps5-sequel.1438945/#post-151472194
Pushsquare - https://www.pushsquare.com/news/2026/02/partnering-with-ps-studios-has-empowered-us-sony-steps-up-investment-in-kenas-ps5-sequel
    tags : ps5 kena scars of kosmera
    51love, akinen, nikolastation, escobar, gamerdome, aozora78, icebergbrulant, sorakairi86, gameslover
    posted the 02/18/2026 at 07:22 AM by jenicris
    comments (13)
    neetsen posted the 02/18/2026 at 07:52 AM
    ho je suis tellement impatient de le voir celui-la, Bridge of Spirit à été un tel kif
    zanpa posted the 02/18/2026 at 07:58 AM
    Hâte de le faire sur pc cette fois si ! J’avais adoré le 1er
    supasaiyajin posted the 02/18/2026 at 08:08 AM
    J'espère qu'il y aura un doublage fr cette fois si PlayStation est impliqué.
    gamerdome posted the 02/18/2026 at 08:45 AM
    J'ai fait le 1er 4 ans après sa sortie... le 2 sera day one.
    aozora78 posted the 02/18/2026 at 09:37 AM
    supasaiyajin je suis certain que ce sera le cas.

    Tous les jeux Playstation Studios et même SIE plus globalement, ont un doublage VF.

    Demon's Souls, Stellar Blade, Helldivers 2, Marathon, même le petit God Of War Sons of Sparta et Rise of the Ronin (qui est un Koei Tecmo X Playstation Studios), possèdent tous un doublage VF
    yurius posted the 02/18/2026 at 10:00 AM
    En général il y a le studio xdev de Sony, derrière ce genre de partenariat
    supasaiyajin posted the 02/18/2026 at 11:23 AM
    aozora78 Tant mieux alors
    ouken posted the 02/18/2026 at 02:54 PM
    J'ai hâte de le faire sur pc il m'a mis une claque !! Day one
    51love posted the 02/18/2026 at 03:31 PM
    Certainement comme avec les Death Stranding, en apportant expertise et outils, ça va permettre de dev le jeu plus rapidement et d'aller plus loin

    Autant la version PC n'a pas l'air retardé pour autant, tant mieux, mais ceux qui l'espère sur d'autres supports... Pas étonnant du coup l'exclusivité console au moins temporaire.
    kinectical posted the 02/18/2026 at 04:51 PM
    Le premier étais une superbe surprise pour moi pas parfait mais vraiment une surprise et ce second a l’air d’être magnifique ce sera day one je veux encourager ce genre de studios ils le méritent
    51love posted the 02/18/2026 at 05:14 PM
    kinectical pareil a achat day one de mon côté et je pourrais pas m'empêcher de le tester quelques heures, même si je le ferai certainement plus tard
    kujotaro posted the 02/18/2026 at 09:10 PM
    Day one ça a l'air génial. Merci Sony. Merci.
    zekk posted the 02/18/2026 at 10:31 PM
    Day one
