Notre partenariat avec PlayStation Studios nous a permis de créer un monde encore plus vaste, axé sur des régions soigneusement conçues, une progression réfléchie et un fort sentiment d'aventure. Nous sommes ravis de pouvoir vous en dire plus à l'avenir et avons hâte que vous puissiez découvrir le fruit de notre travail. L'accueil réservé à Bridge of Spirits nous a remplis d'humilité, et nous espérons offrir à tous ce qu'ils ont aimé dans le premier jeu, et bien plus encore.

Juste une petite précision : Lost Soul Aside et Stellar Blade sont commercialisés sous la marque « Sony Interactive Entertainment Presents ».



Kena, en revanche, tout comme Death Stranding 2, est présenté comme un projet PlayStation Studios.

Le jeu original Kena: Bridge of Spirits était présenté comme un titre phare de la PS5, et Sony a mis en place une importante campagne marketing pour assurer son succès.Avec la sortie prochaine de sa suite, Scars of Kosmora, annoncée lors du State of Play de la semaine dernière, le détenteur de la plateforme a augmenté son investissement en ajoutant le titre à son portefeuille PS Studios. Cela signifie que même si le développeur Ember Lab restera indépendant, le jeu sera traité comme un jeu first-party, à l'instar de Lost Soul Aside, Death Stranding 2: On the Beach ou Stellar Blade.Dans un article publié sur le blog PS, le cofondateur Josh Grier s'est montré très enthousiaste à propos de l'apport de PlayStation et de ce que cela signifie pour le jeu :Le jeu semble clairement constituer une avancée considérable en termes de variété, de détails visuels et d'échelle.Le grand changement apporté au gameplay cette fois-ci est l'introduction des infusions élémentaires, que vous gagnez en débloquant des compagnons spirituels tout au long de la campagne.Bien qu'il s'agisse finalement d'un genre différent, Genshin Impact peut être une bonne référence ici ; dans ce jeu, vous êtes encouragé à mélanger des éléments pour infliger des dégâts. Par exemple, combiner l'herbe et le feu augmente les effets de brûlure.Le jeu devrait sortir plus tard cette année et sera clairement un élément clé du calendrier de sortie de la PS5. Êtes-vous impatient de voir ce que Ember Lab peut faire avec un budget plus important ?Petite remarque de Gematsu: