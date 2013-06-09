Le très fiable Tom Henderson vient de déclarer dans le podcast Insider Gaming qu'il ne pense pas que GTA 6 sera à nouveau retardé et que le contenu est terminé depuis un certain temps déjà. L'objectif pour l'année prochaine sera de le rendre aussi parfait et stable que possible afin d'éviter une situation similaire à celle de Cyberpunk.
Il pense également que s'il y a « un seul bug que Rockstar ne peut corriger », le jeu ne sortira tout simplement pas.
Rockstar ne sortira pas GTA 6 tant qu'il ne sera pas absolument parfait. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de la qualité du jeu lui-même lorsque enfin il sortira.
Le retard coutera a Take Two, 60 millions de dollars supplémentaires en coûts de développement.
Après Geoff fait des exceptions (Death Stranding 1 avait eu un passe-droit étant sorti le 19 novembre), du coup pas impossible que GTA VI ait un passe-droit aussi !
Du coup en théorie il ne sera pas éligible, en pratique, il y a des chance
Novembre 2026, pile un an avant la ps6, et sans doute le mois de sortie de la prochaine gen xbox, vu que la génération Series est au point mort, je pense que Microsoft ne vont pas se gêner de la sortir un an plus tôt comme à l'époque de la 360.
Soit 1 minute de temps de jeux sur GTA Online
De la folie et de l'audace, histoire que le joueur se rappelle après avoir longtemps expérimenté une formule trop sage, qu'on est bien devant un GTA, de l'aire du fameux GTA SA, foisonnant de possibilités toute plus grisantes les unes que les autres.
La réalisation ne déçoit pas dans les productions Rockstar. Cela, personne n'en disconviendra sans nuire gravement à sa crédibilité. Mais devant ces extraordinaires tours de force techniques que l'éditeur ne manque jamais d'opérer, le joueur s'est longtemps accommodé d'une timidité vidéoludique de plus en plus encombrante.
A l'occasion de ce nouveau volet, l'heure est donc plus que jamais à la révision courageuse du schéma vidéoludique, car ce qui n'est qu'encombrant aujourd'hui risque bien de devenir rédhibitoire demain. Alors la transigeance qu'ont complaisamment manifesté les joueurs jusque là, va plus franchement laisser place à une exaspération que même les plus spectaculaires artifices techniques made-in Rockstar ne sauront canaliser.
Mais clair quil faut quelque chose qui soiy moins convenu que le 5 meme si tres sympa en ce qui me concerne
Mais il y a moyen de bien rigoler en se moquant de tout ce monde eblouie par le fame of shame du social media
Un jeu se juge aussi par son scénario et son gameplay avec de préférences, un petit vent de fraîcheur. Et pour l'heure, le scénario semble être du déjà vu et côté gameplay nous avons quasiment rien vu.
Jeu parfait ce qui sous entend aucun bug ? La bonne blague !!!