Grand Theft Auto VI
name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
SONY Waypoint
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 11/11/2025
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2134
visites since opening : 7591911
subscribers : 222
bloggers : 4
T.Henderson : GTAVI ne devrait plus avoir de retard, contenu bouclé depuis un moment, reste du polish
Playstation 5


Le très fiable Tom Henderson vient de déclarer dans le podcast Insider Gaming qu'il ne pense pas que GTA 6 sera à nouveau retardé et que le contenu est terminé depuis un certain temps déjà. L'objectif pour l'année prochaine sera de le rendre aussi parfait et stable que possible afin d'éviter une situation similaire à celle de Cyberpunk.

Il pense également que s'il y a « un seul bug que Rockstar ne peut corriger », le jeu ne sortira tout simplement pas.

Rockstar ne sortira pas GTA 6 tant qu'il ne sera pas absolument parfait. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de la qualité du jeu lui-même lorsque enfin il sortira.

Le retard coutera a Take Two, 60 millions de dollars supplémentaires en coûts de développement.

Le passage en question:

https://x.com/GameRoll_/status/1986923192074506661?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986923192074506661%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=



A la 54 ème min.
https://x.com/GameRoll_/status/1986923063422685295?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986923063422685295%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=
    posted the 11/08/2025 at 08:06 AM by jenicris
    comments (24)
    natedrake posted the 11/08/2025 at 08:12 AM
    Le jeu parfait... On aura peut-être le deuxième 99 Meta après OOT.
    darkxehanort94 posted the 11/08/2025 at 08:52 AM
    natedrake 100 Meta 21/20 JVC 0 sur 20 par Link49 parce qu'il sort pas sur Switch 2.
    walterwhite posted the 11/08/2025 at 08:57 AM
    Il sera éligible aux VGA avec une date de sortie en novembre ?
    playstation2008 posted the 11/08/2025 at 09:01 AM
    walterwhite ça dépend de la date, mais généralement ils bloquent au 9/10 novembre la deadline.
    Après Geoff fait des exceptions (Death Stranding 1 avait eu un passe-droit étant sorti le 19 novembre), du coup pas impossible que GTA VI ait un passe-droit aussi !
    Du coup en théorie il ne sera pas éligible, en pratique, il y a des chance
    walterwhite posted the 11/08/2025 at 09:02 AM
    playstation2008 Ok merci bro
    dono56 posted the 11/08/2025 at 10:10 AM
    C'est moi ou la nouvelle date coïncide fortement avec (rumeurs) la sortie de la prochaine "xbox" (pc?) ?
    Novembre 2026, pile un an avant la ps6, et sans doute le mois de sortie de la prochaine gen xbox, vu que la génération Series est au point mort, je pense que Microsoft ne vont pas se gêner de la sortir un an plus tôt comme à l'époque de la 360.
    jenicris posted the 11/08/2025 at 10:24 AM
    dono56 la Xbox Next c'est 2027 selon les leak AMD, à l'instar de la PS6
    supasaiyajin posted the 11/08/2025 at 10:46 AM
    dono56 Mais si la prochaine Xbox, c'est juste un PC en fait, le jeu marchera pas dessus ?
    thedoctor posted the 11/08/2025 at 10:49 AM
    supasaiyajin Si, mais ce sera la version série X en rétro.
    magneto860 posted the 11/08/2025 at 10:57 AM
    En attendant le report a été annoncé le même jour que "La fuite en avant".
    midomashakil posted the 11/08/2025 at 11:54 AM
    Même bla bla depuis tjr... Les report sont devenus du marketing chez certains comme rockstar
    pharrell posted the 11/08/2025 at 11:56 AM
    Des employés de Rockstar auraient déclarés impossible de voir le jeu sortir en 2026… on verra bien…
    pcsw2 posted the 11/08/2025 at 11:59 AM
    Rendez vous en 2027
    leonr4 posted the 11/08/2025 at 12:01 PM
    jenicris T'as vu ça ? Je ne sais pas si c'est vrai ou non donc à prendre avec des pincettes, mais je ne serais pas étonné la complexité de ce jeu est sans précédent, j'imagine bien que ça ne doit pas être de tout repos pour eux surtout avec un tel projet.
    jenicris posted the 11/08/2025 at 12:31 PM
    leonr4 certification console mais a quel niveau ? Puis 36 fois
    jenicris posted the 11/08/2025 at 12:35 PM
    pharrell ouaip mais il est facile de comprendre pourquoi ce gars a dit cela.
    junaldinho posted the 11/08/2025 at 12:41 PM
    En même temps la date est parfaite pour être la + grosse vente d'un produit de Noël
    zanpa posted the 11/08/2025 at 12:49 PM
    "Le retard coutera a Take Two, 60 millions de dollars supplémentaires en coûts de développement."


    Soit 1 minute de temps de jeux sur GTA Online
    kratoszeus posted the 11/08/2025 at 03:18 PM
    On sait tous que le gameplay sera horrible comme ce fut le cas pour red dead 2 et GTA 5 . Ce que j'attends du 6 c'est bien plus de lieu intérieur a explorer, plus d'activités secondaires avec le retour des missions taxi de police disparues depuis le 4 ? Mais vraiment j'espère qu'ils ont revus leurs gameplay de a a z.
    lez93 posted the 11/09/2025 at 04:06 AM
    Le défi qu'ils auront à relever pour ce prochain opus est de signer le retour du fun dans leur gameplay et gamedesign.
    De la folie et de l'audace, histoire que le joueur se rappelle après avoir longtemps expérimenté une formule trop sage, qu'on est bien devant un GTA, de l'aire du fameux GTA SA, foisonnant de possibilités toute plus grisantes les unes que les autres.
    La réalisation ne déçoit pas dans les productions Rockstar. Cela, personne n'en disconviendra sans nuire gravement à sa crédibilité. Mais devant ces extraordinaires tours de force techniques que l'éditeur ne manque jamais d'opérer, le joueur s'est longtemps accommodé d'une timidité vidéoludique de plus en plus encombrante.
    A l'occasion de ce nouveau volet, l'heure est donc plus que jamais à la révision courageuse du schéma vidéoludique, car ce qui n'est qu'encombrant aujourd'hui risque bien de devenir rédhibitoire demain. Alors la transigeance qu'ont complaisamment manifesté les joueurs jusque là, va plus franchement laisser place à une exaspération que même les plus spectaculaires artifices techniques made-in Rockstar ne sauront canaliser.
    keith92 posted the 11/09/2025 at 11:45 AM
    Incroyable tout ce buz autour de ce jeu.
    vyse posted the 11/09/2025 at 01:04 PM
    keith92 yes alors que les 3 scénarios de dan houser ont été refusés..
    sasquatsch posted the 11/09/2025 at 01:32 PM
    keith92 le 5 a vendu 220 millions de copies (meme si un bon nombre en possede 2 vu le saut generationnel) ...5 millions seulement ce dernier trimestre il me semble...cest donc normal non...donc 100 millions de joueurs...ca bouge les foules cest sûr
    Mais clair quil faut quelque chose qui soiy moins convenu que le 5 meme si tres sympa en ce qui me concerne
    Mais il y a moyen de bien rigoler en se moquant de tout ce monde eblouie par le fame of shame du social media
    jobiwan posted the 11/10/2025 at 01:33 PM
    Ne vendant pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué !!!

    Un jeu se juge aussi par son scénario et son gameplay avec de préférences, un petit vent de fraîcheur. Et pour l'heure, le scénario semble être du déjà vu et côté gameplay nous avons quasiment rien vu.

    Jeu parfait ce qui sous entend aucun bug ? La bonne blague !!!
