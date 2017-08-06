profile
all
[PS5/Switch] Nine sols / En boîte
Plateforme





Éditeur : Red Candle Games
Développeur : Red Candle Games
Genre : Plateforme/Action
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Langues : Français / Anglais / Chinois / Japonais / Coréen / Allemand / Russe / Ukrainien / Portugais / Espagnol.

Par le développeur de Detention
À New Kunlun, le héros Yi a réveillé les 9 dirigeants de ce royaume abandonné. Vaincre les 9 Sols dans la ville déserte.
« Devient un avec la voie du Tao… »
New Kunlun, le dernier sanctuaire des Solariens, est resté calme pendant des siècles. À l’intérieur de ce vaste royaume, les anciens dieux ont laissé aux mortels une terre promise qui est protégée à jamais par les rituels sacrés, mais la vérité sur ce monde reste inconnue de la plupart. Tout change lorsque Yi, un héros du passé oublié depuis longtemps, est réveillé par un enfant humain.
Suivez Yi dans sa quête de vengeance contre les 9 Sols, redoutables dirigeants de ce royaume abandonné, et effacez tous les obstacles qui bloquent votre chemin.
Découvrez les mystères d'une ancienne race extraterrestre et découvrez le sort de l'humanité.


Date : 24 Avril 2026
Switch / PS5



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 86% Gamekult 9/10 ActuGaming 9/10
https://www.youtube.com/watch?v=NYJLa2HOQhI
    2
    Likes
    Who likes this ?
    sonilka, gareauxloups
    posted the 11/05/2025 at 10:50 PM by nicolasgourry
    comments (11)
    nicolasgourry posted the 11/05/2025 at 10:56 PM
    sonilka il me semble que tu voulais l'annonce d'une version boîte.
    battossai posted the 11/05/2025 at 11:13 PM
    J'aurais préféré une version PS4 mais PS5 je prends.

    Sinon toujours pas de nouvelles de Katana Zero sur PlayStation je pense que c'est mort
    churos45 posted the 11/06/2025 at 06:28 AM
    Excellent jeu
    akinen posted the 11/06/2025 at 06:45 AM
    Pas de patch switch 2? Dommage
    hibito posted the 11/06/2025 at 06:53 AM
    Jeu totalement sous-côté ! Je suis en train de le faire et c'est un parfait mélange entre un metroidvania et Sekiro. Attention sur Switch de vérifier qu'il tourne bien en 60fps, sinon les combats risquent d'être encore plus compliqués :/
    sosky posted the 11/06/2025 at 08:19 AM
    hibito je l’ai fini en démat sur Switch et il tourne bien à 60 FPS
    sonilka posted the 11/06/2025 at 08:48 AM
    nicolasgourry effectivement, merci
    yukilin posted the 11/06/2025 at 09:11 AM
    Il faut que je le fasse celui la
    killia posted the 11/06/2025 at 12:41 PM
    Le jeu est un bonbon.
    Il a allie tout ce qui se fait de meilleur dans un metroid-vania, tout en se payant le luxe d'avoir un système de parry au cordeau et un scénario captivant et vraiment émouvant.

    Un indispensable.

    Perso j’ai pris la version de deluxe sans hesiter
    sph1x posted the 11/06/2025 at 03:26 PM
    Le eu est top mais très dur. Attention
    hibito posted the 11/06/2025 at 05:27 PM
    sosky Une très bonne nouvelle !
