description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Red Candle Games
Développeur : Red Candle Games
Genre : Plateforme/Action
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Langues : Français / Anglais / Chinois / Japonais / Coréen / Allemand / Russe / Ukrainien / Portugais / Espagnol.
Par le développeur de Detention
À New Kunlun, le héros Yi a réveillé les 9 dirigeants de ce royaume abandonné. Vaincre les 9 Sols dans la ville déserte.
« Devient un avec la voie du Tao… »
New Kunlun, le dernier sanctuaire des Solariens, est resté calme pendant des siècles. À l’intérieur de ce vaste royaume, les anciens dieux ont laissé aux mortels une terre promise qui est protégée à jamais par les rituels sacrés, mais la vérité sur ce monde reste inconnue de la plupart. Tout change lorsque Yi, un héros du passé oublié depuis longtemps, est réveillé par un enfant humain.
Suivez Yi dans sa quête de vengeance contre les 9 Sols, redoutables dirigeants de ce royaume abandonné, et effacez tous les obstacles qui bloquent votre chemin.
Découvrez les mystères d'une ancienne race extraterrestre et découvrez le sort de l'humanité.
Sinon toujours pas de nouvelles de Katana Zero sur PlayStation je pense que c'est mort
Il a allie tout ce qui se fait de meilleur dans un metroid-vania, tout en se payant le luxe d'avoir un système de parry au cordeau et un scénario captivant et vraiment émouvant.
Un indispensable.
Perso j’ai pris la version de deluxe sans hesiter