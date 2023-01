L'éditeur Cygames et le développeur Arc System Works ont annoncé Granblue Fantasy : Versus Rising pour PlayStation 5, PlayStation 4 et PC (Steam) au salon Granblue Fantasy Fes 2022 - 2023. Il sera lancé en 2023 dans le monde entier.Découvrez les premiers détails ci-dessous.Ce jeu de combat en 2D basé sur le RPG mobile à succès de Cygames était un titre ambitieux qui se proposait de repousser les limites du genre.Depuis 2020, des événements et des tournois ont été organisés dans le monde entier avec le soutien affectueux des joueurs et des fans.Et maintenant... la nouvelle version de Granblue Fantasy : Versus, remaniée avec de toutes nouvelles fonctionnalités, est arrivée : Granblue Fantasy : Versus Rising.Une version encore plus puissante de Plus Skills.Ralentit brièvement le mouvement de l'adversaire, ce qui permet de nouvelles façons de réaliser des combos et de punir les ouvertures ou les attaques ratées.Et ce n'est pas tout ! D'autres nouvelles mécaniques de gameplay seront bientôt révélés !En plus du casting original de 24 personnages, d'autres personnages jouables rejoindront le roster ! A qui appartient cette scène ?Profitez d'une version simplifiée du mode RPG dans un tout nouveau mode Histoire, comprenant tous les chapitres du premier Granblue Fantasy : Versus !Une saga originale mettant en scène de nouveaux personnages est sur le point de se dérouler.Rollback netcode : confirmé.Cross-play : confirmé.Les shaders du jeu et les effets de post-traitement ont été améliorés pour reproduire le style artistique emblématique de Granblue Fantasy.Courez, sautez, jouez et explorez dans la nouvelle île du lobby en ligne ! Il n'y a pas que des batailles en magasin !Faites une pause dans le combat et découvrez de nouvelles façons de jouer avec les jeux de société multijoueurs.- Courez jusqu'à l'arrivée tout en évitant les obstacles et utilisez des objets pour éliminer les autres joueurs dans cette bataille royale à rebondissements !- Ramassez des briques d'or et apportez-les au stock de votre équipe dans le temps imparti. Tout comme dans Skybound Sprint, vous devrez peut-être faire des coups bas pour gagner !Affrontez d'autres personnes dans divers mini-jeux de type bataille royale ou par équipe !Trailer en anglais :En japonais :