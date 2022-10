La PlayStation 5 a dépassé les deux millions de ventes au Royaume-Uni.Elle est la quatrième console de salon à atteindre ce chiffre le plus rapidement, à égalité avec la PS3 mais derrière la PS4 (n°3), la PS2 (n°2) et la Nintendo Wii (n°1). Toutes les données sont fournies par GfK.Les performances de la console ont été freinées par des ruptures de stock. Néanmoins, elle est la console la plus lucrative à atteindre deux millions de ventes, ayant généré 919 millions de livres sterling. En comparaison, la Wii avait généré 358 millions de livres sterling à deux millions de ventes, la PS4 700 millions et la Xbox One (la précédente) 726 millions."Compte tenu des problèmes de stocks entourant la PS5, il est juste de dire qu'elle aurait facilement dépassé la PS3 à 2 millions d'unités", explique Dorian Bloch, patron de GfK. "Une chose est claire, le prix nettement plus élevé de la PS5 n'a pas entravé les ventes, les consommateurs étant prêts à payer la prime de 105 £ qui apparaît sur le prix moyen des deux consoles sur cette période de 2 millions d'unités. La PS5 a généré les revenus les plus élevés de toutes les consoles à deux millions d'unités.