Grubb a déclaré que " Sony est très impliqué dans ce genre de choses " en ce qui concerne Silent Hill, il a également émis l'hypothèse que la même chose pourrait se produire avec les reprises de MGS et Castlevania, car il est facile de supposer qu'elles ont lieu si tout ce qui concerne Silent Hill est vrai, mais il n'a pas vraiment entendu parler de ce cas et ce n'est qu'une théorie.

- Silent Hill 5, studio japonais, c'est celui dont les images ont leak (celui ou Sony est très impliqué selon DuskGolem)



- Bloober Team sur SH 2 remake sous Unreal 5 on leur a dit de rester très fidèles et de ne pas prendre beaucoup de libertés et juste de le moderniser. (Exclu tempo PS5)



- Un autre SH est également publié par un studio/éditeur occidental (pas Konami), il a également entendu le nom d'Annapurna, mais plusieurs éditeurs ont essayé d'obtenir le contrat. Le jeu pourrait avoir un contenu multimédia, car ils veulent faire une série et un film également.



- Un quatrième projet, plus petit, pourrait être un petit spin-off, un jeu mobile ou autre chose, censé être réalisé à Taiwan.