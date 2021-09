Je voulais également clarifier un point concernant le temps et la météo dynamiques, qui ne faisaient pas partie de Gran Turismo Sport.



Kazunori Yamauchi : Dans GT7, l'heure et la météo bougeront en temps réel.



C'est une bonne nouvelle pour moi. Le récent billet de blog disait que Gran Turismo avait une approche différente du système météo et de son fonctionnement. Je me demandais si vous pouviez nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de la météo dynamique dans Gran Turismo® 7 : a-t-elle un impact sur la température de la surface de la piste, s'il y a une piste dynamique, se met-elle en place au cours d'un événement ?



Kazunori Yamauchi : Nous n'avons pas de système pour simuler la quantité de gomme posée sur la piste, mais nous avons une simulation de l'endroit où la pluie crée un niveau d'eau sur la piste. Lorsqu'une voiture passe dessus, l'eau est pulvérisée et les lignes de course sèchent plus vite que les autres parties de la piste. C'est un phénomène qui est simulé et qui affecte l'adhérence de la piste au fur et à mesure que le temps passe et que la piste commence à sécher à différents endroits. La température de l'air, l'humidité, puis la température de la surface de la route seront également affectées par ces changements météorologiques.



Il s'agit également d'un jeu multiplateforme, ce qui, j'imagine, est une entreprise de taille. Les versions PlayStation 4 et PlayStation 5 auront-elles les mêmes fonctionnalités ? Des éléments comme le temps dynamique et la météo seront-ils présents dans les deux versions ?



Kazunori Yamauchi : Les fonctionnalités seront les mêmes, mais la qualité du jeu sera différente.

Les progrès en matière de physique de conduite et de maniabilité des voitures sont toujours au centre des préoccupations lors de l'arrivée d'un nouveau jeu Gran Turismo®, mais nous n'en avons pas encore beaucoup entendu parler par des sources officielles. Bien qu'il ne soit pas entré dans les détails, M. Yamauchi a clairement indiqué que des progrès avaient été réalisés dans ce domaine.



"En termes de physique, bien sûr, c'est quelque chose dans le jeu que nous avons fait évoluer au cours des 25 dernières années. Dans GT7, je pense que vous constaterez que la précision a augmenté. Je pense également que vous la ressentirez comme plus naturelle, encore plus que dans GT Sport", a-t-il expliqué.



Yamauchi a également révélé que certains des meilleurs joueurs de Gran Turismo® au monde ont aidé Polyphony Digital à affiner le moteur physique de GT7. "De nouvelles personnes comme Igor Fraga et Mikhail Hizal ont rejoint la famille. Nous avons des retours de leur part qui ont été très utiles pour le réglage."

--J'ai hâte de mettre en œuvre le ray tracing, mais d'un autre côté, ce qui intéresse les fans de jeux, c'est de savoir où le ray tracing peut être utilisé, car il s'agit d'un traitement très lourd.



M. Yamauchi : Pour l'instant, vous pouvez choisir le ray tracing dans le replay même pendant le jeu, et ensuite vous pouvez voir la démo de la scène et l'image avec le ray tracing appliqué dans le garage.

C'est via Eurogamer, GTplanet et Game Watch Impress que Yamauchi nous donne quelques détails plutôt technique pour GT7:Et autre petit détail, il y aura 16 voitures en pistes comme GT Sport.Yamauchi a également dit que ces fonctionnalités environnementales dynamiques ne seront pas disponibles sur toutes les pistes du jeu.Il a dit également qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient créer une version PS4 et une version PS5 sans perdre aucune qualité, c'est pourquoi ils ont décidé de faire les deux en même temps."