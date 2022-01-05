Actualité







Développé par le studio indépendant Atelier Delion, VanySlash est comme son nom l'indique un hack & slash dans lequel vous contrôlez la magicienne sexy Vany accompagnée de Magnus III son arme de prédilection doté d'une âme. Ensemble le duo entreprennent des missions de guilde.Les visuels amateurs ne plairont pas à toutes les bourses, mais une offre de lancement vous permet d'obtenir VanySlash à -10% jusqu'au 20 août.