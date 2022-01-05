description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Développé par le studio indépendant Atelier Delion, VanySlash est comme son nom l'indique un hack & slash dans lequel vous contrôlez la magicienne sexy Vany accompagnée de Magnus III son arme de prédilection doté d'une âme. Ensemble le duo entreprennent des missions de guilde.
Les visuels amateurs ne plairont pas à toutes les bourses, mais une offre de lancement vous permet d'obtenir VanySlash à -10% jusqu'au 20 août.
on parle de quelle bourse?
There’s no nudity in the game.
I’m hoping to release it on consoles like the PS5 someday,
so I’m aiming for a rating that will allow it to be published on those platforms.
There are some sexy scenes, though!
Thank you for waiting for the release!
I’m doing my best to make it a fun and enjoyable game.