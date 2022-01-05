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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/18/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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VanySlash disponible sur Steam
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Développé par le studio indépendant Atelier Delion, VanySlash est comme son nom l'indique un hack & slash dans lequel vous contrôlez la magicienne sexy Vany accompagnée de Magnus III son arme de prédilection doté d'une âme. Ensemble le duo entreprennent des missions de guilde.





Les visuels amateurs ne plairont pas à toutes les bourses, mais une offre de lancement vous permet d'obtenir VanySlash à -10% jusqu'au 20 août.
    tags : vanyslash atelier delion
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    posted the 08/18/2026 at 08:01 AM by masharu
    comments (3)
    shido posted the 08/18/2026 at 09:51 AM
    Les visuels amateurs ne plairont pas à toutes les bourses

    on parle de quelle bourse?
    abookhouseboy posted the 08/18/2026 at 10:21 AM
    Sur le forum du jeu sur Steam, le développeur dit ça :

    There’s no nudity in the game.
    I’m hoping to release it on consoles like the PS5 someday,
    so I’m aiming for a rating that will allow it to be published on those platforms.

    There are some sexy scenes, though!

    Thank you for waiting for the release!
    I’m doing my best to make it a fun and enjoyable game.
    aerithlazyqueen posted the 08/18/2026 at 10:56 AM
    Sony vont refuser le cul est bien trop physique
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