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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/14/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Dites déjà au-revoir à BSide: Olivia Lin
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Souvenez-vous ici (à revoir), Hoyoverse les développeurs de Genshin Impact, Zenless Zone Zero et autre Honkai: Star Rail présentait en juin dernier BSide: Olivia Lin, leur assistante IA générative sous forme d'une application interactive en 3D sur Steam où l'utilisateur pouvait envoyer des fichier .midi pour qu'elle joue du piano et discuter avec elle.

Cela va faire la joie à certains. En accès anticipé en Chine depuis le 13 juillet et malgré de très bons retours, Hoyoverse a décidé contre tout attente de supprimer l'application au 31 août. Les acheteurs de la version anticipée auront malgré tout droit à une version offline le 27 aout prochain, qui n'aura que la fonction fond d'écran. Olivia Lin continuera d'y jouer des morceaux au piano mais vous ne pourrez plus lui en envoyer.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/mihoyo-to-shut-down-its-ai-powered-virtual-girlfriend-simulator-bside-olivia-lin-less-than-two-months-after-launch/
    tags : hoyoverse bside
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    posted the 08/12/2026 at 08:00 AM by masharu
    comments (2)
    byakuyatybw posted the 08/12/2026 at 10:23 AM
    Pas suivi cette actu mais qq airs de piano sont toujours source de relaxation, j'irai voir par curiosité. Merci

    Pendant 2 secondes j'ai bugué en voyant le perso et ai cru que c'était un truc dans le prochain stellar blade dans ma tete
    sandman posted the 08/12/2026 at 12:12 PM
    j'ai regardé une vidéo, c'est super bien modélisé, la fille, l'appartement et même la ville dehors. Va savoir pourquoi ils arrêtent le jeu aussi vite...
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