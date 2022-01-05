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, Hoyoverse les développeurs de Genshin Impact, Zenless Zone Zero et autre Honkai: Star Rail présentait en juin dernier BSide: Olivia Lin, leur assistante IA générative sous forme d'une application interactive en 3D sur Steam où l'utilisateur pouvait envoyer des fichier .midi pour qu'elle joue du piano et discuter avec elle.Cela va faire la joie à certains. En accès anticipé en Chine depuis le 13 juillet et malgré de très bons retours, Hoyoverse a décidé contre tout attente de supprimer l'application au 31 août. Les acheteurs de la version anticipée auront malgré tout droit à une version offline le 27 aout prochain, qui n'aura que la fonction fond d'écran. Olivia Lin continuera d'y jouer des morceaux au piano mais vous ne pourrez plus lui en envoyer.