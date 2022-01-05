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AUTOMATON China a récemment pu tester le prochain RPG d’action de type « Souls-like » du studio Sword Panda, Sword Sage: Awakening, lors du BiliBili Game First Look à Shanghai, et a pu interviewer Sam Wu, directeur du jeu et directeur artistique. Si les mécanismes de ce titre présentent des points communs avec d’autres jeux du genre, tels que les sorts et les armes dotées de capacités ultimes, la manière dont il gère les esquives est quelque peu différente.



Le combat dans Sword Sage: Awakening repose sur un système de contre appelé « Éviter le Cyan, Frapper le Rouge », inspiré d’une technique issue du véritable style d’escrime chinois Emei. Il consiste à esquiver les attaques hautes, moyennes ou basses (identifiées par la couleur cyan) tout en frappant simultanément le corps de l’adversaire (identifié par la couleur rouge). Si appuyer sur le bouton d’esquive au bon moment vous permet d’esquiver, vous ne pouvez contre-attaquer que si vous sélectionnez la bonne hauteur de l’attaque ennemie. Face à certaines attaques puissantes, comme celles d’un boss, vous devez sélectionner la bonne hauteur, sinon l’esquive échouera et vous subirez des dégâts.



Wu explique que son équipe ne souhaitait pas intégrer au jeu une commande d’esquive classique, car cela aurait empêché les joueurs de s’habituer à la nature du système, qui repose sur le combat en position fixe. Bien que les premiers retours sur le gameplay aient été positifs, les testeurs ont régulièrement souligné qu’ils se retrouvaient souvent encerclés par des ennemis sans aucune issue possible.



Plutôt que d’offrir une issue facile en ajoutant une commande d’esquive, la progression par niveaux, les objets et les capacités de Sword Sage aideront les joueurs à s’habituer au gameplay.



Contrairement à la démo testée par AUTOMATON China, les premières étapes du jeu complet vous mettront rarement dans des situations où vous serez encerclé. Cela change progressivement au fur et à mesure que vous avancez, et vous vous retrouverez à combattre plusieurs ennemis à la fois vers le milieu ou la fin du jeu.



Sword Sage propose également des objets et des capacités puissants qui vous aideront à vous sortir de situations délicates. Ces bonus s’activent instantanément, sans longues animations ni temps de recharge, mais sont soumis à des temps de recharge pour éviter tout abus.



Si ces mécanismes ne suffisent pas, le jeu propose deux équipements après trois morts. Le premier vous permet d’ignorer les commandes directionnelles haut/milieu/bas et de vous concentrer uniquement sur les esquives et les attaques. Le second est encore plus indulgent et automatise les esquives et les attaques lorsque vous appuyez sur la touche de garde. Bien que Sword Sage se veuille une expérience exigeante, les développeurs tiennent à ce que tout le monde puisse le terminer.

Sword Sage: Awakening est un Action RPG inspiré de la mythologie et du folklore chinois. Vous incarnez Pei Sanniang, une disciple novice de la secte Yuangong, sur le point d'affronter le fardeau millénaire hérité de la fuite des livres célestes interdits, ainsi que les nombreuses forces sinistres qui rôdent dans l'ombre...











La presse spécialisée JV a pu mettre la main sur Sword Sage: Awakening, un jeu discret qui a été annoncé en 2024 et qui a notamment été jouable à la Gamescom 2025. Un nouveau concurrent chinois pour le genre "Souls-like". Je vous mets en citation l'avis du site Automaton.Personnellement, il me fait bien plus d'oeil que Wuchang dont j'ai été déçu au final. Mais j'ai qu'en même peur de pas me faire au gameplay "contre" et cette preview me le fait appréhender. Je suis plutôt gameplay "enchainement" à la Bayonetta / Stellar Blade.Sword Sage: Awakening est pour l'instant prévu que sur Steam, sans date de sortie.Je pense l'ajouter aux jeux que j'attends le plus avec Tides of Annihilation, Vindictus: Defying Fate et