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Project Rabbit est un Action RPG d'extraction de type Soulslike, inspiré par une réinterprétation dark fantasy d'Alice au pays des merveilles.



Combattez, explorez et survivez dans les méandres tordus de l'Abîme du Temps. Échapperez-vous à la folie, ou vous laisserez-vous consumer par elle ?



Lorsque l'équilibre des dimensions s'est effondré, des continents issus de différents royaumes se sont entremêlés pour ne former qu'un seul monde. C'est dans les failles de cette union qu'est né « l'Abîme du Temps ». L'Abîme est un monde déformé, scellé par la Reine de Sang.



À l'intérieur errent des êtres qui ne vieillissent ni ne meurent, piégés dans un cycle temporel sans fin. Ceux qui ont survécu aux ténèbres de l'Abîme ont bâti l'ultime refuge sous une barrière de lumière faiblissante. Mais cette barrière perd lentement de son pouvoir.



Pour survivre, quelqu'un doit à nouveau s'aventurer dans l'Abîme. Survivrez-vous à la folie qui ronge l'Abîme du Temps aux côtés d'Alice ?



Dans l'Abîme du Temps, la moindre erreur peut s'avérer fatale. Utilisez esquives, parades 및 각종 전투 기술을 구사하여 광기에 찌든 존재들에 맞서십시오. (프랑스어: Utilisez esquives, parades et une variété de compétences de combat pour affronter des êtres consumés par la démence.) Découvrez des trésors cachés et des secrets oubliés enfouis au plus profond de l'Abîme, et forgez votre propre style de combat grâce à d'innombrables combinaisons d'armes, d'équipements et de compétences.



Aventurez-vous dans le périlleux Abîme du Temps, seul ou accompagné de vos alliés. Dans l'Abîme, ce ne sont pas seulement des créatures démentes qui vous attendent, mais aussi des rencontres imprévisibles avec d'autres survivants. Si vous parvenez à mettre la main sur des trésors et des ressources précieuses, vous devrez survivre et revenir vivant avant de tout perdre.









Fans de Souls-like voici Project Rabbit, un nouveau jeu par les coréens de NovaFlare Games composé d'anciens de Neowiz et NCsoft. Un jeu qui plongera le joueur dans un monde mêlant "Alice au pays des merveilles" avec du folklore coréen. On y incarne donc Alice qui doit s'échapper de l'Abîme du Temps.Pas de quoi détrôner Tides of Annihilation et Vindictus: Defying Fates en ce qui me concerne niveau attente, mais ça a l'air plus cool que Wuchang, à surveiller donc. Pour l'instant Project Rabbit n'est prévu que sur Steam sans date de sortie.