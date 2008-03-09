Apple
vient d’annoncer une hausse de prix sur plusieurs modèles de MacBook
et d’iPad
, une décision directement liée à l’augmentation des coûts de la mémoire et du stockage. Une annonce qui a immédiatement pesé sur le titre en bourse, l’action Apple ayant reculé de plus de 6 %
.
Selon CNBC, plusieurs produits sont concernés. Le MacBook Neo d’entrée de gamme passerait de 599 à 699 dollars, le MacBook Air 512 Go de 1099 à 1299 dollars, tandis que le MacBook Pro 1 To grimperait de 1699 à 1999 dollars. Du côté des tablettes, l’iPad Air 128 Go passerait de 599 à 749 dollars, et l’iPad Pro Wi-Fi 256 Go de 999 à 1199 dollars
.
Apple justifie cette décision par une pression exceptionnelle sur la mémoire et le stockage, notamment provoquée par l’explosion de la demande des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle
. Les produits grand public commencent donc à subir directement la concurrence des besoins massifs du secteur IA.
Cette annonce fait évidemment écho à celle de Microsoft, qui vient aussi d’officialiser une hausse du prix des consoles Xbox en invoquant la même problématique autour du stockage et de la mémoire
. Xbox
indiquait déjà que cette crise touchait plus largement l’électronique grand public, et l’exemple Apple semble aller dans ce sens
.
Mais le signal est clair : la hausse des composants n’est plus un sujet abstrait réservé aux fabricants
. Elle commence à arriver sur les étiquettes de prix. Et si la tendance se poursuit, d’autres constructeurs pourraient être amenés à faire les mêmes arbitrages.
L’IA promettait de transformer nos usages mais elle pourrait aussi commencer par transformer le prix des machines censées nous y donner accès.
Je sens que Playstation va suivre, surtout avant la sortie de GTA 6 et Nintendo encore mais surement en 2027 (ils ont déjà une augmentation a faire passer en septembre)
le monde va bien
jenicris Ils sont pourtant au top, et ce sont calmer avec des prix hallucinant.
Aujourd'hui je le payerai 1650 euros de plus
Oui mais c’est bidon comme réaction, l’ia est en train d’exploser dans le domaine scientifique notamment médical. C’est une excellente chose !
Notamment dans l’oncologie !
On arrive à faire aussi des avancées dans l’astronomie
Comment ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne ?