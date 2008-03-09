profile
Actu Smartphones & Tablettes
19
Likers
name : Actu Smartphones & Tablettes
group information
Gaming Zone
216
Likes
Likers
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 06/25/2026
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2898
visites since opening : 12258391
subscribers : 134
bloggers : 1
channel
all
Après Xbox, Apple augmente aussi ses tarifs
Technologie


Apple vient d’annoncer une hausse de prix sur plusieurs modèles de MacBook et d’iPad, une décision directement liée à l’augmentation des coûts de la mémoire et du stockage. Une annonce qui a immédiatement pesé sur le titre en bourse, l’action Apple ayant reculé de plus de 6 %.

Selon CNBC, plusieurs produits sont concernés. Le MacBook Neo d’entrée de gamme passerait de 599 à 699 dollars, le MacBook Air 512 Go de 1099 à 1299 dollars, tandis que le MacBook Pro 1 To grimperait de 1699 à 1999 dollars. Du côté des tablettes, l’iPad Air 128 Go passerait de 599 à 749 dollars, et l’iPad Pro Wi-Fi 256 Go de 999 à 1199 dollars.

Apple justifie cette décision par une pression exceptionnelle sur la mémoire et le stockage, notamment provoquée par l’explosion de la demande des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Les produits grand public commencent donc à subir directement la concurrence des besoins massifs du secteur IA.

Cette annonce fait évidemment écho à celle de Microsoft, qui vient aussi d’officialiser une hausse du prix des consoles Xbox en invoquant la même problématique autour du stockage et de la mémoire. Xbox indiquait déjà que cette crise touchait plus largement l’électronique grand public, et l’exemple Apple semble aller dans ce sens.

Mais le signal est clair : la hausse des composants n’est plus un sujet abstrait réservé aux fabricants. Elle commence à arriver sur les étiquettes de prix. Et si la tendance se poursuit, d’autres constructeurs pourraient être amenés à faire les mêmes arbitrages.

L’IA promettait de transformer nos usages mais elle pourrait aussi commencer par transformer le prix des machines censées nous y donner accès.
CNBC - https://www.cnbc.com/2026/06/25/apple-macbook-ipad-price-hike-memory.html
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/25/2026 at 05:35 PM by liquidus
    comments (16)
    negan posted the 06/25/2026 at 05:36 PM
    Ca va suivre pour tout le monde quoi ...
    altendorf posted the 06/25/2026 at 05:38 PM
    Merci l'IA, merci Trump, merci les taxes, merci le grand n'importe quoi de ce marché qui part en couille.....
    olex posted the 06/25/2026 at 05:38 PM
    Tout le monde va imiter, mais les consommateurs eux vont passer leur chemin. On va se retrouver dans une problématique du parc qui ne va plus pouvoir augmenter, voire même décliner, et sans possibilité à moyen terme de l'enrayer, même en passant de génération de console. Bonjour l'austérité.
    jeanouillz posted the 06/25/2026 at 05:39 PM
    Merci l'IA et tout ceux qui l'utilise pour faire vos traductions pourries
    Je sens que Playstation va suivre, surtout avant la sortie de GTA 6 et Nintendo encore mais surement en 2027 (ils ont déjà une augmentation a faire passer en septembre)
    kikoo31 posted the 06/25/2026 at 05:39 PM
    tout est normal
    le monde va bien
    kratoszeus posted the 06/25/2026 at 05:42 PM
    Mdr ça brasse des milliards de bénéfices par trimestre incapable de réduire un peu leur marges pendant cette période ? C'est vraiment des chiens
    jenicris posted the 06/25/2026 at 05:44 PM
    Apple je m'en fou, j'ai plus rien acheté chez eux depuis 2010
    ravyxxs posted the 06/25/2026 at 05:49 PM
    Quand je vois l'IA en général sur le net, j'ai la haine...

    jenicris Ils sont pourtant au top, et ce sont calmer avec des prix hallucinant.
    sonilka posted the 06/25/2026 at 05:53 PM
    Hors sol. Littéralement hors sol. Et le pire avec eux, c'est leur hypocrisie avec communiqué qui suit l'annonce : "nous travaillons sans relâche pour trouver une solution". Suffit de rognez vos marges bande de crevures.
    ouroboros4 posted the 06/25/2026 at 05:56 PM
    J'ai commander un MacBook Pro ya 3 semaines.
    Aujourd'hui je le payerai 1650 euros de plus
    noishe posted the 06/25/2026 at 06:02 PM
    ravyxxs Je te jure mec l'IA me rends tellement fou. Entre l'abrutissement général des gens qui ne savent plus s'en passer (y compris les jeunes qui ont grandi avec), le nivellement vers le bas du contenu en ligne en général qui vient niquer les contenus de qualités, le manque de considération envers les métiers affectés (métiers artistiques, ingénieurs, etc), la quantité de pourriture d'images et de vidéos générés, le brainrot, la multiplication de fake news à cause d'un niveau de réalisme des images de plus en plus élevés, les prix qui explosent... Y'a rien qui va...
    shambala93 posted the 06/25/2026 at 06:02 PM
    Encore une fois, nous sommes maîtres. Si nous n’achetions pas, les politiques industrielles changeraient.
    shambala93 posted the 06/25/2026 at 06:06 PM
    noishe
    Oui mais c’est bidon comme réaction, l’ia est en train d’exploser dans le domaine scientifique notamment médical. C’est une excellente chose !
    Notamment dans l’oncologie !
    On arrive à faire aussi des avancées dans l’astronomie
    liberty posted the 06/25/2026 at 06:18 PM
    sonilka les pauvres aussi, comment les riches Actionnaires vont pouvoir payer leur Bateaux, Maison, Château et fêtes aussi !
    oreillesal posted the 06/25/2026 at 06:18 PM
    Prochaine news "les salaires vont augmenter"

    Comment ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne ?
    vyse posted the 06/25/2026 at 06:26 PM
    shambala93 C'est EXACTEMENT le principe fondamentale du capitalisme et des démocraties libertarienne. Le contrat est continue, le vote est collectif. Si on refuse d'acheter les industriels seraient obligé de trouver d'autres maniere de recapter le marché, soit avec des marges moins élevés (s'en suiverait un licenciement massif) mais ca permetterait de générer une meilleure adequation avec les gens
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo