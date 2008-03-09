Actualité générale

, qu’on ne présente plus dès qu’il s’agit de rumeurs et d’informations autour de, a partagé une nouvelle salve de détails concernant, visiblement après une session de questions/réponses avec, producteur du projet.Et le premier point à retenir : malgré ce que pouvait laisser penser la bande-annonce,. La séquence montrée dans le trailer aurait surtout été pensée comme un outil de mise en scène, probablement pour installer l’ambiance et rappeler queaime bien faire paniquer les joueurs avant même de leur expliquer ce qu’ils regardent.... Mais qui sait, rien n'est jamais gravé dans le marbre, la vue FPS a été appréciée dans, alors qui sait si la communauté se fait entendre sur le sujet après la sortie du jeu... Une petite mise à jour. Bref !Autre information importante :D’après. Certains événements, dialogues, scènes et éléments narratifs auraient été déplacés, repensés ou transformésEt honnêtement, c’est probablement ce qu’il fallait. parce que. Le jeu a une vraie identité, mais il a aussi des lourdeurs, des choix de game design très datés et une mise en scène qui méritait clairement d’être retravaillée., mais il ne faudrait pas s’attendre à une version radicalement différente ou beaucoup plus puissante du personnage.chercherait surtout à respecter son état à cette période de la chronologie, tout en gardantau centre du récit.Un autre point intéressant concerne la tonalité horrifique du jeu.. Ce qui colle assez bien à l’identité de l’original, notamment autour de. Là encore, c’est un terrain intéressant, à condition quefasse preuve d’un minimum de finesse.. Ce serait une manière logique d’étoffer l’univers sans forcément rallonger artificiellement l’expérience.. Et sur un épisode comme, c’est sans doute la bonne approche. Le jeu n’a pas besoin d’être plus long pour être meilleur. Il a surtout besoin d’être mieux structuré, mieux rythmé et plus propre dans sa narration.. Désolé pour ceux qui avaient déjà préparé leur grand thread sur le reboot total de la saga, il va falloir respirer un coup.. Difficile de ne pas penser au système de gore plus poussé des zombies, même si, comme toujours, il vaut mieux attendre confirmation avant de sortir les confettis et les démembrements.Bref, si ces informations se confirment,, avec une mise en scène plus maîtrisée, une horreur plus psychologique et une structure probablement plus fluide.