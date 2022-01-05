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Déjà annoncé sur Steam dont la date de sortie vient d'être communiquée (ça sera pour le 22 juillet prochain), Queen’s Blade Re:Build arrivera également sur NS1 plus tard cette année.C'est un jeu de carte basé sur la série populaire Queen's Blade où les meilleures femmes de tout le continent participent à un tournoi pour designer la nouvelle reine. La série va fêter ses 20 ans en 2028.C'est peut être le moment pour moi de faire un top