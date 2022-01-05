description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Déjà annoncé sur Steam dont la date de sortie vient d'être communiquée (ça sera pour le 22 juillet prochain), Queen’s Blade Re:Build arrivera également sur NS1 plus tard cette année.
C'est un jeu de carte basé sur la série populaire Queen's Blade où les meilleures femmes de tout le continent participent à un tournoi pour designer la nouvelle reine. La série va fêter ses 20 ans en 2028.
C'est peut être le moment pour moi de faire un top .
c'était des bons