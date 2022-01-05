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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/10/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Queen’s Blade Re:Build arrive également sur NS1 cette année
Actualité


Déjà annoncé sur Steam dont la date de sortie vient d'être communiquée (ça sera pour le 22 juillet prochain), Queen’s Blade Re:Build arrivera également sur NS1 plus tard cette année.

C'est un jeu de carte basé sur la série populaire Queen's Blade où les meilleures femmes de tout le continent participent à un tournoi pour designer la nouvelle reine. La série va fêter ses 20 ans en 2028.




C'est peut être le moment pour moi de faire un top .
NoisyPixel - https://noisypixel.net/queens-blade-rebuild-pc-launch-july-2026/
    tags : queen's blade hobby japan
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    posted the 06/10/2026 at 08:54 AM by masharu
    comments (3)
    testament posted the 06/10/2026 at 09:03 AM
    ils étaient bien les deux tacticals QB sur psp, il y avait même une option censure qui faisait apparaitre une image d'un jeu pixel art pour faire croire que tu doses autre chose
    c'était des bons
    shido posted the 06/10/2026 at 09:04 AM
    Le GOTY 2026 arrive !
    lion93 posted the 06/10/2026 at 10:16 AM
    Mdr à l'ancienne cette licence XD
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