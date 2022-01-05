description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Disponible sur XS, PS5 et Steam depuis l'an dernier, Hotel Barcelona sera également disponibles sur les consoles Nintendo. Eden Industries se chargera du portage, dont on n'a pas encore de date mais l'éditeur assure que le jeu sera complet incluant l'amélioration de gameplay ainsi que le DLC payant sorti en avril dernier.