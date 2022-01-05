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Jeux Vidéo
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 05/20/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Hotel Barcelona arrive sur NS1 et NS2
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Disponible sur XS, PS5 et Steam depuis l'an dernier, Hotel Barcelona sera également disponibles sur les consoles Nintendo. Eden Industries se chargera du portage, dont on n'a pas encore de date mais l'éditeur assure que le jeu sera complet incluant l'amélioration de gameplay ainsi que le DLC payant sorti en avril dernier.

Nintendo Everything - https://nintendoeverything.com/suda51-and-swerys-hotel-barcelona-coming-to-nintendo-switch-2-switch/
    tags : cult games hotel barcelona
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    posted the 05/20/2026 at 04:31 PM by masharu
    comments (1)
    barret49201 posted the 05/20/2026 at 05:27 PM
    aeris201 t'as oublié de voter c'est un article Switch
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