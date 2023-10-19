JV

Voici les premiers détails :



À propos



The Angel Next Door Spoils Me Rotten : Memorial Vacation est un jeu d'aventure textuel entièrement doublé dans lequel vous progressez en lisant du texte.



L'histoire se déroule pendant les premières vacances d'été depuis le début de la relation entre Amane Fujimiya et Mahiru Shiina. Après avoir gagné à la loterie d'un supermarché, les deux jeunes gens partent en voyage à Okinawa avec leurs camarades de classe Itsuki Akasawa et Chitose Shirakawa.



Parmi les attractions touristiques visitées par les quatre personnages à Okinawa figurent des lieux réels où se déroulent des événements propres à l'île.



Grâce à des graphismes immersifs et une narration captivante, les joueurs auront l'impression de voyager véritablement à travers Okinawa aux côtés des quatre personnages.



Une histoire à embranchements se déroule en fonction du plan de voyage que vous choisissez.



L'histoire se déroule du point de vue d'Amane.



Le jeu propose une structure à plusieurs niveaux où le récit se ramifie en fonction du plan de voyage proposé par chacun des quatre personnages choisis, modifiant ainsi les lieux visités et le déroulement de l'histoire.



Chaque itinéraire dévoile des scènes uniques à Okinawa et une histoire douce-amère et palpitante.



Huit fins différentes sont disponibles au total.



Entièrement doublé



L'histoire est entièrement doublée, permettant aux joueurs de s'immerger totalement dans l'univers et le récit.



Le casting comprend :



Amane Fujimiya (doublé par Taito Ban)

Mahiru Shiina (doublée par Manaka Iwami)

Itsuki Akasawa (doublé par Taku Yashiro)

Chitose Shirakawa (doublée par Haruka Shiraishi)



Synopsis



"Ange."



Amane habite juste à côté de la plus belle fille du lycée, connue sous ce surnom.



Au fil du temps passé ensemble, leur relation évolue de « voisins » à « petit ami et petite amie ».



Et voilà, leurs toutes premières vacances d'été sont arrivées.



Après avoir eu la chance de gagner des billets pour un voyage à Okinawa, leur histoire estivale est sur le point de commencer…









































Voici pour finir quelques images du jeu :

Le studio MAGES. vient d’annoncer la sortie de The Angel Next Door Spoils Me Rotten : Memorial Vacation, un visual novel inspiré du célèbre anime en question. Le jeu sera disponible sur Switch et Switch 2 le 23 juillet au Japon. La version Switch 2 sera exclusivement disponible en téléchargement.Le prix du jeu sera le suivant :(Switch)(7 480 yens)Un exemplaire du jeu(12 980 yens)Un exemplaire du jeuSupports en acrylique (x2)Marque -pages transparents (x4)CD drama originalCD de la bande originale du jeu(Switch, Switch 2)(6 380 yens)Une exemplaire du jeu(9 680 yens)Une copie du jeuBande son numérique (une version numérique de l'application contenant la bande son originale du jeu sur CD)Drama numérique (une application numérique version du CD dramatique original)