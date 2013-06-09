SONY Waypoint
SONY Waypoint
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 02/14/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2151
visites since opening : 7805482
subscribers : 222
bloggers : 4
members (222)
NateTheHate2 : le nouveau Santa Monica Studio (Barlog) sortira bien l'année prochaine
Les studios Sony


Après Shinobi602, c'est désormais, NateTheHate2 qui parle du jeu de Barlog (Santa Monica). Selon lui le jeu sortira bien l'année prochaine (à moins d'une catastrophe) et assure que le jeu sera présenté cette année, selon lui vers le SGF (ce qui confirme les dire de Shinobi602).

Il dit également qu'il a pas mal d'informations sur le jeu, mais attend d'avoir l'autorisation pour en parler.
On devrait donc en savoir plus sur le jeu très prochainement.

Le jeu est en dev depuis 2019, en comptant la pre-prod
NateTheHate2 - https://x.com/i/status/2022409747539071233
    tags : santa monica ps5
    1
    Like
    Who likes this ?
    tripy73
    posted the 02/14/2026 at 06:37 PM by jenicris
    comments (30)
    walterwhite posted the 02/14/2026 at 06:49 PM
    Je sais pas du tout à quoi m’attendre et pas envie d’être déçu vu le génie de Balrog. On est sûr qu’il s’agit pas d’un jeu issu de l’univers GOW ?
    jenicris posted the 02/14/2026 at 06:51 PM
    walterwhite de ce que l'on sait:

    1. It's NOT a New IP (dans le sens classique du terme, même si ça pourrait y ressembler selon lui). (Schreier)
    2. It's NOT Sci-Fi. (Schreier)
    3. It's NOT Castlevania
    4. It's NOT The Order (Shinobi)
    5. It's NOT Drakan (Shinobi)
    6. It's NOT Jak & Daxter (Shinobi)
    7. It's NOT an Atreus game. (Shinobi)
    8. It's NOT a License IP (Ashhong)

    Mais c'est pas non plus un GOW canonique

    J'avoue c'est un peu compliqué
    marcus62 posted the 02/14/2026 at 06:52 PM
    Curieux de savoir ce que c’est !

    Grosse année 2027 en perspective pour PlayStation avec Intergalactic de Naughty Dog et le prochain projet de Santa Monica Studio signé Cory Barlog.

    On a des nouvelles d’ailleurs du projet solo horreur de Firespirit ? Jenicris
    skuldleif posted the 02/14/2026 at 06:56 PM
    jenicris bah un jeu dans l'univers de GOW voila
    jenicris posted the 02/14/2026 at 06:56 PM
    marcus62 c'est le seul jeu restant du studio. Mais oui il semble toujours en vie. Il s'agit dark horror, sûrement d'une IP existante (Until Dawn ? ). Le jeu arrive sur sa 5 ème année de dev avec la pre prod.
    jenicris posted the 02/14/2026 at 06:58 PM
    skuldleif pas impossible en effet
    marcus62 posted the 02/14/2026 at 06:59 PM
    jenicris : D’accord merci pour les informations. Ayant adoré le Until Dawn à l’époque. Une suite, ce sera top.

    Donc une sortie en 2027 est fort probable.
    shanks posted the 02/14/2026 at 07:01 PM
    jenicris
    God of War Racing, je ne vois que ça.
    jenicris posted the 02/14/2026 at 07:05 PM
    shanks God of Bash
    parrain59 posted the 02/14/2026 at 07:07 PM
    Ne vous hypez pas, ils vont nous sortir un extraction Beat them all God of war,on va voir flou.
    ravyxxs posted the 02/14/2026 at 07:18 PM
    jenicris J'avoue..j'imagine que c'est une licence Sony endormi...
    yanssou posted the 02/14/2026 at 07:19 PM
    Je mise sur un nouvelle ip science fiction, après tout y'avais des idées sur le projet annulé internal 7
    brook1 posted the 02/14/2026 at 07:23 PM
    jenicris Un reboot de Killzone
    romgamer6859 posted the 02/14/2026 at 07:24 PM
    C'est killzone
    walterwhite posted the 02/14/2026 at 07:26 PM
    jenicris

    C’est un AAA ? Quel budget ?
    shanks posted the 02/14/2026 at 07:28 PM
    jenicris
    Goddess of War

    (tu sais que c'est possible )
    jenicris posted the 02/14/2026 at 07:53 PM
    brook1 ravyxxs romgamer6859 une ancienne licence c'est en effet une possibilité également tout à fait possible

    walterwhite AAA, et au vu du temps de dev le budget doit être assez énorme. Sony a du lui laisser carte blanche suite au succès de GOW 2018

    shanks avec Hera qui revient pour se venger
    romgamer6859 posted the 02/14/2026 at 08:00 PM
    jenicris si PS pouvait en profiter pour ressortir uncharted ou sly cooper des cartons aussi
    jenicris posted the 02/14/2026 at 08:02 PM
    romgamer6859 pour Uncharted, peu être que c'est le second jeu de ND, celui de Escayg
    supasaiyajin posted the 02/14/2026 at 08:39 PM
    Killzone ? C'est sérieux ou un délire ?
    jenicris posted the 02/14/2026 at 08:41 PM
    supasaiyajin personne n'en sais rien. On cite des licences au hasard
    soulfull posted the 02/14/2026 at 08:52 PM
    Sony aura quand même bien abusé de l'air fryer durant cette génération en mode Suites/Remake-Remaster. Si ma memoire est bonne, pas une seule nouvelle Ip à part Returnal.
    gat posted the 02/14/2026 at 08:59 PM
    shanks Chauve of War

    11/10
    jenicris posted the 02/14/2026 at 09:01 PM
    soulfull Intergalactic, Saros
    mooplol posted the 02/14/2026 at 09:30 PM
    shanks ????????????
    walterwhite posted the 02/14/2026 at 11:23 PM
    soulfull Astro Bot
    maxx posted the 02/14/2026 at 11:27 PM
    soulfull En même temps les IP de Sony sont très jeunes et ont peu de jeux principaux. TLOU n'a "que" 2 episodes sur 2 gen, Horizon aussi, GoW on a eu un reboot avec que 2 episodes, Ghost of deux épisodes sur 2 gen, Spider-Man pareil. Je suis même plutôt agréablement surpris de voir que ND, SM, Insomniac soient sur de nouvelles IP alors que ce serait pas si déconnant d'avoir a nouveau des suites de ces licences qui sont extra populaires. C'est une bonne chose en tous cas

    walterwhite jenicris

    Hâte de voir ce que ça va être! Et très cool si ça sort aussi rapidement après la première présentation
    soulfull posted the 02/15/2026 at 12:01 AM
    jenicris desolé mais Sartos aurait pu s'intituler Returnal 2.Intergalactic n'a ni de date de sortie, ni un gameplay.

    walterwhite Je valide même si Astro Playroom est sorti sur PSvr1, c'est un style different.

    maxx Oui tu as raison mais je trouve Sony trés timide, les suites ( A part Horizon finalement aprés l'avoir fini) ne sont pas trés ambitieuses.Je comprend leur strategie mais je trouve dommage de ne plus autant rêver lors des annonces.
    jenicris posted the 02/15/2026 at 06:41 AM
    soulfull même le studio considère Saros comme une new IP. Et Intergalactic est officiel donc on peut en tenir compte.
    zekk posted the 02/15/2026 at 10:05 AM
    jenicris donc tu as des mecs qui ose dire que Saros ce n’est pas une new IP, ça devient fatiguant les rageur et analyses du dimanche....
