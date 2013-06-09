Après Shinobi602, c'est désormais, NateTheHate2 qui parle du jeu de Barlog (Santa Monica). Selon lui le jeu sortira bien l'année prochaine (à moins d'une catastrophe) et assure que le jeu sera présenté cette année, selon lui vers le SGF (ce qui confirme les dire de Shinobi602).Il dit également qu'il a pas mal d'informations sur le jeu, mais attend d'avoir l'autorisation pour en parler.On devrait donc en savoir plus sur le jeu très prochainement.Le jeu est en dev depuis 2019, en comptant la pre-prod