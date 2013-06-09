Les studios Sony
Après Shinobi602, c'est désormais, NateTheHate2 qui parle du jeu de Barlog (Santa Monica). Selon lui le jeu sortira bien l'année prochaine (à moins d'une catastrophe) et assure que le jeu sera présenté cette année, selon lui vers le SGF (ce qui confirme les dire de Shinobi602).
Il dit également qu'il a pas mal d'informations sur le jeu, mais attend d'avoir l'autorisation pour en parler.
On devrait donc en savoir plus sur le jeu très prochainement.
Le jeu est en dev depuis 2019, en comptant la pre-prod
posted the 02/14/2026 at 06:37 PM by jenicris
1. It's NOT a New IP (dans le sens classique du terme, même si ça pourrait y ressembler selon lui). (Schreier)
2. It's NOT Sci-Fi. (Schreier)
3. It's NOT Castlevania
4. It's NOT The Order (Shinobi)
5. It's NOT Drakan (Shinobi)
6. It's NOT Jak & Daxter (Shinobi)
7. It's NOT an Atreus game. (Shinobi)
8. It's NOT a License IP (Ashhong)
Mais c'est pas non plus un GOW canonique
J'avoue c'est un peu compliqué
Grosse année 2027 en perspective pour PlayStation avec Intergalactic de Naughty Dog et le prochain projet de Santa Monica Studio signé Cory Barlog.
On a des nouvelles d’ailleurs du projet solo horreur de Firespirit ? Jenicris
Donc une sortie en 2027 est fort probable.
God of War Racing, je ne vois que ça.
C’est un AAA ? Quel budget ?
Goddess of War
(tu sais que c'est possible )
walterwhite AAA, et au vu du temps de dev le budget doit être assez énorme. Sony a du lui laisser carte blanche suite au succès de GOW 2018
shanks avec Hera qui revient pour se venger
11/10
walterwhite jenicris
Hâte de voir ce que ça va être! Et très cool si ça sort aussi rapidement après la première présentation
walterwhite Je valide même si Astro Playroom est sorti sur PSvr1, c'est un style different.
maxx Oui tu as raison mais je trouve Sony trés timide, les suites ( A part Horizon finalement aprés l'avoir fini) ne sont pas trés ambitieuses.Je comprend leur strategie mais je trouve dommage de ne plus autant rêver lors des annonces.