description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Fantasista Asuka, le dernier jeu des développeurs de Bunny Garden, arrive le 12 février prochain sur Steam et Nintendo Switch. C'est un jeu de simulation de foot où l'on a pour objectif de coacher Asuka et ses coéquipières (un peu moins d'une trentaines de joueuses réparties sur la dizaine de clubs de foot).
Devenez l'entraîneur d'une équipe de football féminin et menez-la à la victoire !
Dans cette simulation de football en temps réel, incarnez l'entraîneur d'une équipe de football féminin et guidez vos joueuses excentriques vers la victoire !
Le gameplay des matchs est simple et accessible, et consiste en des événements à durée limitée. Débloquez de nouvelles joueuses et renforcez votre équipe en remportant des matchs acharnés contre vos rivales !
De plus, préparez-vous à découvrir des règles époustouflantes que vous ne trouverez certainement pas dans un vrai match de football !
Constituez votre équipe de rêve qui brise les conventions et visez la victoire !
Par contre oui comme pour Bunny Garden, la version NS1 de Fantasista Asuka sera censurée :
J'ai un autre exemple en tête : les censures de Dispatch, avec ses barres noires de partout, notamment si tu actives le mode streamer. N'ose pas me dire que les yeux ne sont pas davantage focalisés sur ce que tu vois pas, ne serait-ce qu'une seconde.
Selon les cas ça peut se comprendre, mais en ce qui concerne Fantasista Asuka on est dans la censure pure et dure avec le coté érotique volontairement moins visible, ici les déchirures des maillots de foot qui ne dévoilent pas complètement les sous-vêtement, c'est qu'en même dommage.