Actualité





Devenez l'entraîneur d'une équipe de football féminin et menez-la à la victoire !



Dans cette simulation de football en temps réel, incarnez l'entraîneur d'une équipe de football féminin et guidez vos joueuses excentriques vers la victoire !

Le gameplay des matchs est simple et accessible, et consiste en des événements à durée limitée. Débloquez de nouvelles joueuses et renforcez votre équipe en remportant des matchs acharnés contre vos rivales !



De plus, préparez-vous à découvrir des règles époustouflantes que vous ne trouverez certainement pas dans un vrai match de football !

Constituez votre équipe de rêve qui brise les conventions et visez la victoire !





Fantasista Asuka, le dernier jeu des développeurs de Bunny Garden, arrive le 12 février prochain sur Steam et Nintendo Switch. C'est un jeu de simulation de foot où l'on a pour objectif de coacher Asuka et ses coéquipières (un peu moins d'une trentaines de joueuses réparties sur la dizaine de clubs de foot).Par contre oui comme pour Bunny Garden, la version NS1 de Fantasista Asuka sera censurée :