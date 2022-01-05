profile
Jeux Vidéo
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Waifukyo
Waifukyo
Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
masharu
05/01/2022
01/24/2026
Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 248
visites since opening : 575192
subscribers : 4
bloggers : 1
Le Sim Foot "Fantasista Asuka" arrive le 12 février, censuré sur Switch
Actualité


Fantasista Asuka, le dernier jeu des développeurs de Bunny Garden, arrive le 12 février prochain sur Steam et Nintendo Switch. C'est un jeu de simulation de foot où l'on a pour objectif de coacher Asuka et ses coéquipières (un peu moins d'une trentaines de joueuses réparties sur la dizaine de clubs de foot).




Devenez l'entraîneur d'une équipe de football féminin et menez-la à la victoire !

Dans cette simulation de football en temps réel, incarnez l'entraîneur d'une équipe de football féminin et guidez vos joueuses excentriques vers la victoire !
Le gameplay des matchs est simple et accessible, et consiste en des événements à durée limitée. Débloquez de nouvelles joueuses et renforcez votre équipe en remportant des matchs acharnés contre vos rivales !

De plus, préparez-vous à découvrir des règles époustouflantes que vous ne trouverez certainement pas dans un vrai match de football !
Constituez votre équipe de rêve qui brise les conventions et visez la victoire !


Par contre oui comme pour Bunny Garden, la version NS1 de Fantasista Asuka sera censurée :






Gematsu - https://www.gematsu.com/2026/01/fantasista-asuka-launches-february-12
    posted the 01/22/2026 at 03:08 PM by masharu
    comments (7)
    altendorf posted the 01/22/2026 at 03:27 PM
    Rien sur PS5 ?
    rogeraf posted the 01/22/2026 at 03:33 PM
    C'est bizarre quand je regarde des matchs féminins, je vois pas la même chose !
    olex posted the 01/22/2026 at 04:42 PM
    Je ne comprends pas la démarche car je trouve ça encore plus sexy et suggestif sur la Switch 1.
    burningcrimson posted the 01/23/2026 at 07:41 AM
    olex Heu... non
    olex posted the 01/23/2026 at 11:48 AM
    burningcrimson Le haut + le soutif par dessous à gauche versus le simple soutif à droite, par expérience crois-moi la pensée est renforcée par ce que l'on voit mal ou pas ; l'image de gauche avec censure stimule davantage l'imagination, tandis que pour la destruction d'uniforme dans le second exemple s'avère plus subtil sur le placement des déchirements. Oui, je sais que mon procédé peut paraître plus tendancieux, mais souvent je trouve que les censures proposées interpellent plus que si l'on ne modifiait rien. Pour ce Fantasista Asuka, cela reste assez classique (après, faut juger sur pièces et voir si d'autres modifications n'ont pas été apportées en jeu).

    J'ai un autre exemple en tête : les censures de Dispatch, avec ses barres noires de partout, notamment si tu actives le mode streamer. N'ose pas me dire que les yeux ne sont pas davantage focalisés sur ce que tu vois pas, ne serait-ce qu'une seconde.
    masharu posted the 01/23/2026 at 05:17 PM
    olex Je préfère l'explicite à l'implicite en ce qui me concerne . Je l'ai bien vu ces 2 derniers décennies, j'ai en effet vu des gens préférer par exemple Mythra de Smash Bros censurée que sa version de base, en disant que ce qui donne un coté "pantyhose" est plus suggestive que le simple panty shot.

    Selon les cas ça peut se comprendre, mais en ce qui concerne Fantasista Asuka on est dans la censure pure et dure avec le coté érotique volontairement moins visible, ici les déchirures des maillots de foot qui ne dévoilent pas complètement les sous-vêtement, c'est qu'en même dommage.
    olex posted the 01/23/2026 at 06:17 PM
    masharu Et je suis d'accord, dans tous les cas c'est dommage. Après, au vu du contexte du jeu, je pense qu'on est conscient de ce qu'on achète
