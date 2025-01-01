Gamekyo au TOP
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Gamekyo au TOP
creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2025
last update : 01/03/2026
description : Un groupe qui sera consacré à différent "Top".
articles : 61
channel
[Participation] Top 10 / Jeux attendus 2026 / Gamekyo

NicolasGourry & MrPopulus
Présente



Jeux attendus 2026

Vous n'êtes pas obligés, évidemment, mais si vous participez, voici le règlement pour participer.

Nous avons décidé comme système de point, quelque chose de simple, vous pouvez choisir de 1 à 5 jeux, chaque jeu aura 1 point.

Vous ne pouvez mettre que des jeux qui sortiront en 2026.

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Mrpopulus comptabilisera les points, comme ça nous aurons le TOP 10 "Jeux attendus 2026".

Vous avez jusqu'au Mardi 13 Janvier 2026 à Minuit.
Normalement, le résultat sera donné le Mercredi 14 Janvier 2026.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posées
(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)
Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"
Merci d'avance de votre compréhension.

Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :
    kevinmccallisterrr
    posted the 01/03/2026 at 12:00 PM by nicolasgourry
    comments (13)
    angelsduck posted the 01/03/2026 at 12:05 PM
    - Clockwork Revolution
    - Dragon Quest VII Reimagined
    - Trails in the Sky 2nd Chapter
    - Fire Emblem : Fortune's Weave
    - Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
    blackninja posted the 01/03/2026 at 12:12 PM
    Fable
    Gears
    Forza
    Résident Evil Requiem
    Gta 6
    jenicris posted the 01/03/2026 at 12:22 PM
    Très difficile de choisir, et certains que je cite pas pourrait facilement y être selon certains jours

    GTA6
    Resident Evil Requiem
    007
    Wolverine
    Onimusha
    mykle333 posted the 01/03/2026 at 12:24 PM
    - Splatoon raiders
    - Mario wonder + park Bellabel
    - 007 firstlight
    - Fable
    thelastone posted the 01/03/2026 at 12:46 PM
    Pas dans l'ordre mais:
    -The blood of dawn walker
    -Crimson desert
    -GTA 6
    -The duskblood
    -Resident evil requiem
    djfab posted the 01/03/2026 at 12:47 PM
    Wolverine
    Tomb Raider Remake
    RE9
    007
    Phatom Blade 0
    pcverso posted the 01/03/2026 at 01:11 PM
    Phantome blade zero
    Samson
    Crimson desert
    007
    Resident evil requiem
    adamjensen posted the 01/03/2026 at 01:11 PM
    Resident Evil : Requiem
    The Blood of Dawnwalker
    Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
    Tomb Raider : Legacy of Atlantis
    Onimusha : Way of the Sword
    thor posted the 01/03/2026 at 01:11 PM
    - Professeur Layton et le nouveau monde à Vapeur
    - Reanimal
    - Onimusha Way of the Sword
    - Resident Evil 9 Requiem
    - Pragmata
    yukilin posted the 01/03/2026 at 01:39 PM
    Tomb Raider Atlantis
    Code Vein II
    Trails in the Sky 2nd chapter
    Bloodstained II
    Resident Evil Requiem.
    cyr posted the 01/03/2026 at 02:14 PM
    Resident evil requiem
    Pragmata
    Monster Hunter story 3
    Ff7 remake (switch2 pas sur que ça soit le bon nom . )
    Mario wonder(édition switch2)
    shofroy posted the 01/03/2026 at 02:35 PM
    - The Blood of Dawnwalker.
    - Phantom Blade zéro.
    - Trails in the Sky 2nd Chapter.
    - Pragmata.
    - Resident Evil : Requiem.
    sickjackz posted the 01/03/2026 at 03:49 PM
    -Sarros
    -GTA6
    -007 First Light
    -Resident Evil Requiem
    -Phantom Blade Zero
