

NicolasGourry & MrPopulus

Présente







Jeux attendus 2026 Présente

Nous avons décidé comme système de point, quelque chose de simple

vous pouvez choisir de 1 à 5 jeux, chaque jeu aura 1 point.

Vous ne pouvez mettre que des jeux qui sortiront en 2026.

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Vous avez jusqu'au Mardi 13 Janvier 2026 à Minuit.

Normalement, le résultat sera donné le Mercredi 14 Janvier 2026.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posées

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous n'êtes pas obligés, évidemment, mais si vous participez, voici le règlement pour participer.Mrpopulus comptabilisera les points, comme ça nous aurons le TOP 10 "Jeux attendus 2026".(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :