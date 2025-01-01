Vous n'êtes pas obligés, évidemment, mais si vous participez, voici le règlement pour participer.
Nous avons décidé comme système de point, quelque chose de simple
, vous pouvez choisir de 1 à 5 jeux, chaque jeu aura 1 point.
Vous ne pouvez mettre que des jeux qui sortiront en 2026.
Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence
Mrpopulus comptabilisera les points, comme ça nous aurons le TOP 10 "Jeux attendus 2026".
Vous avez jusqu'au Mardi 13 Janvier 2026 à Minuit.
Normalement, le résultat sera donné le Mercredi 14 Janvier 2026.
J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posées
(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)
Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"
Merci d'avance de votre compréhension.
Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :
tags :
posted the 01/03/2026 at 12:00 PM by nicolasgourry
- Dragon Quest VII Reimagined
- Trails in the Sky 2nd Chapter
- Fire Emblem : Fortune's Weave
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Gears
Forza
Résident Evil Requiem
Gta 6
GTA6
Resident Evil Requiem
007
Wolverine
Onimusha
- Mario wonder + park Bellabel
- 007 firstlight
- Fable
-The blood of dawn walker
-Crimson desert
-GTA 6
-The duskblood
-Resident evil requiem
Tomb Raider Remake
RE9
007
Phatom Blade 0
Samson
Crimson desert
007
Resident evil requiem
The Blood of Dawnwalker
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Tomb Raider : Legacy of Atlantis
Onimusha : Way of the Sword
- Reanimal
- Onimusha Way of the Sword
- Resident Evil 9 Requiem
- Pragmata
Code Vein II
Trails in the Sky 2nd chapter
Bloodstained II
Resident Evil Requiem.
Pragmata
Monster Hunter story 3
Ff7 remake (switch2 pas sur que ça soit le bon nom . )
Mario wonder(édition switch2)
- Phantom Blade zéro.
- Trails in the Sky 2nd Chapter.
- Pragmata.
- Resident Evil : Requiem.
-GTA6
-007 First Light
-Resident Evil Requiem
-Phantom Blade Zero