name : Call of Duty : Black Ops 7
platform : PC
editor : Activision Blizzard
developer : Treyarch
genre : FPS
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
all
[Rumeur] Microsoft songerait à revoir l’organisation historique des studios Call of Duty
Actualité générale


Microsoft aurait fixé un ultimatum stratégique à la franchise Call of Duty, selon l'insider Ghost of Hope, connu pour pour sa fiabilité en ce qui concerne la franchise d'Activision.

D'après l'intéressé, Microsoft aurait exprimé une profonde insatisfaction quant aux performances commerciales de Black Ops 7, tandis que l’impact financier laissé par Black Ops 6 continuerait d’alimenter les inquiétudes au sein de la branche gaming du groupe.

D’après ces informations, la direction de Microsoft aurait transmis un message particulièrement explicite : "Rien n’est hors de la table." Une formule qui, dans le langage corporate, signale rarement des ajustements superficiels.

Le système historique alternant Treyarch, Infinity Ward et Sledgehammer Games serait remis en question. Les discussions internes porteraient sur une consolidation des équipes, voire une fusion partielle des pôles de développement afin de réduire les redondances et de limiter l’inflation des coûts de production.

Alors que Call of Duty a longtemps bénéficié d’un financement presque illimité, Microsoft souhaiterait désormais rationaliser les budgets, imposer un cadre plus strict et éviter les cycles de production dont l’amplitude financière devenait difficilement soutenable. L'objectif serait de restaurer la discipline économique autour d’une franchise jugée stratégique, mais devenue trop coûteuse.

Le modèle centré sur les ventes unitaires ne serait plus considéré comme suffisant. La nouvelle ligne directrice viserait une augmentation du cash flow récurrent, avec une importance accrue donnée à la rétention des joueurs, au contenu live et aux mécanismes de monétisation à long terme. Ce repositionnement s’inscrit dans la logique attendue après l’acquisition d’Activision-Blizzard : un catalogue rentable et stable, non dépendant d’un seul pic annuel de revenus.

Si les éléments relayés par Ghost of Hope se confirment, Call of Duty pourrait entrer dans la phase de transformation la plus significative de son histoire récente. Du modèle de production aux priorités économiques, en passant par la répartition des studios, la franchise serait sur le point de voir ses fondations redessinées pour répondre aux attentes d’un propriétaire résolument tourné vers la rentabilité durable.

Microsoft ne chercherait plus simplement à maintenir Call of Duty parmi les leaders du marché. L’objectif serait désormais d’en faire un produit mieux structuré, mieux contrôlé, et surtout mieux rentabilisé.

Affaire à suivre de très près.
eXtas1s - https://x.com/eXtas1stv/status/1999177922507047296
    posted the 12/11/2025 at 06:37 PM by liquidus
    comments (29)
    altendorf posted the 12/11/2025 at 06:39 PM
    Ouais ils vont faire comme EA avec Battlefield Studios
    jenicris posted the 12/11/2025 at 06:59 PM
    Le modèle centré sur les ventes unitaires ne serait plus considéré comme suffisant. La nouvelle ligne directrice viserait une augmentation du cash flow récurrent, avec une importance accrue donnée à la rétention des joueurs, au contenu live et aux mécanismes de monétisation à long terme.

    Quelle horreur
    darkxehanort94 posted the 12/11/2025 at 07:05 PM
    Boddy réviens
    legato posted the 12/11/2025 at 07:09 PM
    C'est vrai que Microsoft Xbox et la gestion des studios ont fait largement leurs preuves
    newtechnix posted the 12/11/2025 at 07:10 PM
    D’après ces informations, la direction de Microsoft aurait transmis un message particulièrement explicite : "Rien n’est hors de la table." Une formule qui, dans le langage corporate, signale rarement des ajustements superficiels.

    C'est flippant, quels sont les faits d'armes de Microsoft dans le JV?
    romgamer6859 posted the 12/11/2025 at 07:12 PM
    jenicris qui se souvient de la rumeur disant que les studios dédiés à COD feraient autre chose? Mdr, on l'a oublié celle là hein.
    darkxehanort94 posted the 12/11/2025 at 07:13 PM
    newtechnix La Xbox 360.
    newtechnix posted the 12/11/2025 at 07:13 PM
    "la franchise serait sur le point de voir ses fondations redessinées pour répondre aux attentes d’un propriétaire résolument tourné vers la rentabilité durable."
    "Le modèle centré sur les ventes unitaires ne serait plus considéré comme suffisant."

    l'aspect Gamepass rend difficile d'évaluer la rentabilité réelle, il est là leur problème
    skuldleif posted the 12/11/2025 at 07:14 PM
    ah on prend extas1s comme insider fiable?
    ok
    https://x.com/zemacplayer/status/1992268967923306744

    malgré l'augmentation du prix du Gamepass a 30$/27€ il n'y a jamais eu autant d'abonné
    newtechnix posted the 12/11/2025 at 07:15 PM
    darkxehanort94 oui quand ils distribuaient des chèques à toute la planète.
    liquidus posted the 12/11/2025 at 07:16 PM
    skuldleif C'est Ghost of Hope, relayé par Extasis... C'est bien de lire des fois.
    newtechnix posted the 12/11/2025 at 07:23 PM
    Le plus grand move que pourrait faire Xbox en terme de direction ce serait d'aller recruter Reggie fils-aime
    jenicris posted the 12/11/2025 at 07:28 PM
    romgamer6859 en effet tu fais bien de le dire, j'avais complètement zappé
    skuldleif posted the 12/11/2025 at 07:29 PM
    les pistes de renta que je vois

    ==> un abonnement a la "fortnite crew" , etant donné que leur pass premium "black cell" coute trop cher a l'achat unitaire.

    ==> une meilleur compatibilité des skin entre chaque jeu , les gens ne veulent plus investir dans un titre qui jette leurs investissement a la poubelle a chaque nouveau , donc chaque annee.

    osef ca reste du skin , deja que vous touchez pas a des jeux multi ici alors en + toucher du multi et etre affecté par les skin
    skuldleif posted the 12/11/2025 at 07:38 PM
    romgamer6859 ils font rien d'autre , les termes "open world" "RPG" ca s'est révélé être la campagne de BO7 + endgame
    romgamer6859 posted the 12/11/2025 at 07:53 PM
    skuldleif nan mais on aurait pu imaginer qu'ils fassent d'autres licences que de faire que ça :/

    3 studios condamnés à faire ça, comme chez EA où ils les ont tous mis sur BF si on veut.


    perso j'ai pas mal joué à bf6 et je joue en multi entre chaque sortie mais COD pour moi c'est mort, à la limite tu joues à plusieurs ou en compétitif mais bon
    skuldleif posted the 12/11/2025 at 07:57 PM
    romgamer6859 ya un mince espoir , en revanche cet espoir on peut l'avoir sur le nouveau studio d'activision https://www.xboxygen.com/News/52503-Elsewhere-Entertainment-l-identite-visuelle-du-nouveau-studio-Xbox-se-devoile
    romgamer6859 posted the 12/11/2025 at 07:58 PM
    skuldleif
    Oui, après s'ils veulent de l'argent facile, ils n'ont qu'à enfin sortir prototype remastered et chercher dans le catalogue activision.
    mafacenligne posted the 12/11/2025 at 08:07 PM
    j'avoue ,j'ai fait que call of duty 1 et 2
    playstation2008 posted the 12/11/2025 at 08:15 PM
    Bah d'abord faut faire un bon jeu, et après réfléchir à restructurer
    giru posted the 12/11/2025 at 09:00 PM
    C’est assez incroyable comme ils vont arriver à détruire CoD en seulement quelques années. Le talent de Microsoft pour gérer ses acquisitions, quelle qu’elle soit.
    wickette posted the 12/11/2025 at 09:02 PM
    Mais comment faire + encore niveau live-service que des ventes:
    - des skins, de blueprints, d'émotes/finishers
    - battle pass, battle pass pro je sais pas quoi et tiers skips
    - season pass type squid game
    - partenariat type monster

    et j'en passe...peut-être les gens veulent juste un BON jeu qui apporte de vrai changements ? Ils n'ont pas vraiment essayé depuis MW2019.

    Faut commencer par lacher la gen X1/PS4
    kazuchi posted the 12/11/2025 at 09:05 PM
    Les gens au dessus sont tout simplement dépourvus d’émotions. Leur seule passion ce n’est pas le jeu vidéo mais la rentabilité à tout prix. On vit une triste époque.
    walterwhite posted the 12/11/2025 at 10:14 PM
    Battlefield renaît de ses cendres 2 ans après le rachat d’ABK par MS…qu’est-ce que c’est con de devoir sortir des COD un minimum qualitatif pour se vendre.

    En face EA va capitaliser sur ce BF6 et créer 2-3 studios pour assurer une sortie annuelle et ça marchera parcequ’ils savent faire de bons jeux, sans skins pédant avec un multi sérieux sans folklore.
    khazawi posted the 12/11/2025 at 10:56 PM
    Bien content de ne pas mettre un seul centime dans ces licences
    mrnuage posted the 12/12/2025 at 03:27 AM
    newtechnix C'est flippant, quels sont les faits d'armes de Microsoft dans le JV?

    Des rachats, des consoles foireuses et des fermetures de studios.
    darksly posted the 12/12/2025 at 08:45 AM
    Ils ont cod mobile qui rapporte depuis des années et maintient une bonne audience, peut être que c’est le modèle à suivre, d’autant que son modèle économique est bien moins à vomir que celui des derniers cod
    rider288 posted the 12/12/2025 at 09:43 AM
    Je vais pas les plaindres les gens de chez Activision. Ca a adulé le rachat. Cheh !
    mattewlogan posted the 12/12/2025 at 11:11 AM
    Affaire à suivre
