Microsoft aurait fixé un ultimatum stratégique à la franchise Call of Duty,
selon l'insider Ghost of Hope
, connu pour pour sa fiabilité en ce qui concerne la franchise d'Activision.
D'après l'intéressé, Microsoft aurait exprimé une profonde insatisfaction quant aux performances commerciales de Black Ops 7
, tandis que l’impact financier laissé par Black Ops 6 continuerait d’alimenter les inquiétudes au sein de la branche gaming du groupe
.
D’après ces informations, la direction de Microsoft aurait transmis un message particulièrement explicite : "Rien n’est hors de la table."
Une formule qui, dans le langage corporate, signale rarement des ajustements superficiels.
Le système historique alternant Treyarch, Infinity Ward et Sledgehammer Games serait remis en question
. Les discussions internes porteraient sur une consolidation des équipes
, voire une fusion partielle des pôles de développement afin de réduire les redondances et de limiter l’inflation des coûts de production.
Alors que Call of Duty a longtemps bénéficié d’un financement presque illimité
, Microsoft souhaiterait désormais rationaliser les budgets, imposer un cadre plus strict et éviter les cycles de production dont l’amplitude financière devenait difficilement soutenable
. L'objectif serait de restaurer la discipline économique autour d’une franchise jugée stratégique, mais devenue trop coûteuse.
Le modèle centré sur les ventes unitaires ne serait plus considéré comme suffisant
. La nouvelle ligne directrice viserait une augmentation du cash flow récurrent, avec une importance accrue donnée à la rétention des joueurs, au contenu live et aux mécanismes de monétisation à long terme
. Ce repositionnement s’inscrit dans la logique attendue après l’acquisition d’Activision-Blizzard : un catalogue rentable et stable, non dépendant d’un seul pic annuel de revenus
.
Si les éléments relayés par Ghost of Hope
se confirment, Call of Duty pourrait entrer dans la phase de transformation la plus significative de son histoire récente
. Du modèle de production aux priorités économiques, en passant par la répartition des studios, la franchise serait sur le point de voir ses fondations redessinées pour répondre aux attentes d’un propriétaire résolument tourné vers la rentabilité durable
.
Microsoft
ne chercherait plus simplement à maintenir Call of Duty
parmi les leaders du marché. L’objectif serait désormais d’en faire un produit mieux structuré, mieux contrôlé, et surtout mieux rentabilisé
.
Affaire à suivre de très près.
Quelle horreur
C'est flippant, quels sont les faits d'armes de Microsoft dans le JV?
"Le modèle centré sur les ventes unitaires ne serait plus considéré comme suffisant."
l'aspect Gamepass rend difficile d'évaluer la rentabilité réelle, il est là leur problème
ok
https://x.com/zemacplayer/status/1992268967923306744
malgré l'augmentation du prix du Gamepass a 30$/27€ il n'y a jamais eu autant d'abonné
==> un abonnement a la "fortnite crew" , etant donné que leur pass premium "black cell" coute trop cher a l'achat unitaire.
==> une meilleur compatibilité des skin entre chaque jeu , les gens ne veulent plus investir dans un titre qui jette leurs investissement a la poubelle a chaque nouveau , donc chaque annee.
osef ca reste du skin , deja que vous touchez pas a des jeux multi ici alors en + toucher du multi et etre affecté par les skin
3 studios condamnés à faire ça, comme chez EA où ils les ont tous mis sur BF si on veut.
perso j'ai pas mal joué à bf6 et je joue en multi entre chaque sortie mais COD pour moi c'est mort, à la limite tu joues à plusieurs ou en compétitif mais bon
Oui, après s'ils veulent de l'argent facile, ils n'ont qu'à enfin sortir prototype remastered et chercher dans le catalogue activision.
- des skins, de blueprints, d'émotes/finishers
- battle pass, battle pass pro je sais pas quoi et tiers skips
- season pass type squid game
- partenariat type monster
et j'en passe...peut-être les gens veulent juste un BON jeu qui apporte de vrai changements ? Ils n'ont pas vraiment essayé depuis MW2019.
Faut commencer par lacher la gen X1/PS4
En face EA va capitaliser sur ce BF6 et créer 2-3 studios pour assurer une sortie annuelle et ça marchera parcequ’ils savent faire de bons jeux, sans skins pédant avec un multi sérieux sans folklore.
Des rachats, des consoles foireuses et des fermetures de studios.